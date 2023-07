Kamer gefrustreerd na vertrek Kaag: 'Wat zijn we als land diep gezonken'

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

"Wat Sigrid Kaag over zich heen kreeg aan drek en bedreigingen schaadt onze democratie. Dat zullen we nooit accepteren", zegt Paternotte.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Demissionair premier Mark Rutte werkte de afgelopen jaren nauw samen met Kaag. "Ik bewonder haar moed en dank haar voor onze goede samenwerking in de afgelopen jaren en voor haar tomeloze inzet voor ons land", zegt Rutte over zijn vicepremier.

"Je verhaal over de impact van je werk op de mensen van wie je houdt is helaas zeer herkenbaar, al waren de bedreigingen bij weinigen zo extreem als bij jou", richt Hoekstra zich tot Kaag. "Dat is veel meer dan jouw probleem. Het is het probleem van ons allemaal."