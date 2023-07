Mediagenieke VVD'er Yesilgöz maakte bliksemsnel carrière

Ze maakt in een razend tempo carrière. Minder dan tien jaar geleden werd Dilan Yesilgöz raadslid in Amsterdam. Nu wil de demissionaire justitieminister Mark Rutte opvolgen als VVD-leider.

Van té goed slapen wordt ze onrustig. Dat vertelde Yesilgöz toen ze in december 2014 te gast was in het televisieprogramma De Nachtzoen. Ze wil af en toe wakker liggen en nadenken over problemen en oplossingen.

Ze was toen 37 jaar oud en net VVD-raadslid in Amsterdam. Daarvoor werkte ze een aantal jaar als ambtenaar, ook onder de huidige demissionaire staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD), die destijds wethouder was.

Volgens Van der Burg werd Yesilgöz weleens boos als hij haar advies niet opvolgde. "Toen zei ik: 'Dan moet je zelf de politiek in'", vertelde hij woensdagochtend in het NPO Radio 1-programma van Sven Kockelmann.

Dat deed ze. En nu - nog geen tien jaar later - is ze mogelijk degene die Rutte na zeventien jaar opvolgt als VVD-leider.

Yesilgöz schuwt de media niet

Als raadslid nam Yesilgöz samen met het CDA het initiatief tot het 'sisverbod'. Het voorstel om straatintimidatie tegen te gaan werd in 2016 aangenomen. Hoewel ze pas net in de politiek kwam kijken, nam ze in die tijd geen blad voor de mond.

Zo schreef ze opinieartikelen, bijvoorbeeld in NRC over de gebeurtenissen in Keulen rondom Oudjaarsnacht 2015. Tientallen vrouwen werden aangerand en beroofd. Bijna alle verdachten en daders kwamen uit het buitenland. De meesten waren van Marokkaanse of Algerijnse afkomst. Yesilgöz vond dat dit te lang onderbelicht bleef. "En op sociale media de discussie dat het noemen van de afkomst van de daders discriminerend zou werken? Hou op, hou toch alsjeblieft op!", schreef ze.

Ook was Yesilgöz in die tijd al vaak te zien in de media. Ze was tafeldame bij Studio PowNed, was regelmatig te gast bij omroep WNL en zat als raadslid ook al aan tafel bij Buitenhof.

Na krap drie jaar als raadslid stond ze op de negentiende plek van de VVD-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Vier jaar later stond ze op plek vijf. In het begin van haar tijd als Kamerlid hield ze zich bezig met media en ontwikkelingssamenwerking, later met klimaat en energie, en tot slot met justitie en veiligheid.

Na wat rondzwerven op links vindt Yesilgöz de VVD

Op dat laatste terrein "ligt haar hart", zei ze in 2020 tegen de Volkskrant. Bijna twee jaar later ambieerde ze ook de post van justitieminister. "Zonder veiligheid geen vrijheid. Dat zit natuurlijk in mijn hele verhaal, dat zit in alles waar ik voor sta", blikte ze eind 2022 in een interview met dezelfde krant terug.

Het is een thema dat goed samengaat met de VVD. Toch belandde Yesilgöz via een omweg bij de liberale partij. Haar ouders waren in Turkije, waar Yesilgöz is geboren, links georiënteerd. Daarom doolde ze in haar studietijd rond bij de SP, GroenLinks en de PvdA. Die periode duurde niet lang, want ze voelde zich nergens thuis.

Later kwam ze erachter dat de VVD goed bij haar paste. "Vrijheden, mensenrechten en het rotsvaste geloof in de mogelijkheden van het individu, dat is voor mij de kern van liberalisme", zei ze in 2014.

Als jong meisje op de vlucht naar Nederland

De waarden kreeg ze mee van haar Koerdische vader en Turkse moeder. Samen met haar moeder en zusje kwam ze op jonge leeftijd als politieke vluchteling naar Nederland. Haar vader was een paar jaar eerder al gevlucht, omdat hij gevaar liep in Turkije. Haar ouders streden daar voor gelijke rechten voor minderheden.

Ondanks haar levensverhaal staat ze een streng migratiebeleid voor. Demissionair premier Mark Rutte benadrukte maandag in het debat over de kabinetsval terloops dat Yesilgöz binnen de VVD "iets rechtser is" dan hij.

Politieke loopbaan Yesilgöz studeerde Cultuur, Organisatie en Management in Amsterdam

Van 2004 tot 2006 werkte ze voor het Wetenschappelijk Bureau voor Onderzoek en Statistiek bij de gemeente Amersfoort

Daarna was ze acht jaar ambtenaar bij de gemeente Amsterdam

In 2014 werd ze VVD-raadslid in de stad, met de portefeuilles Veiligheid, Armoede en Sport

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 werd ze VVD-Kamerlid. Ze hield zich bezig met onder meer media, klimaat, energie en veiligheid

Vier jaar later werd ze geïnstalleerd als staatssecretaris voor Klimaat en Energie in het al demissionaire kabinet-Rutte III

In het kabinet-Rutte IV kreeg ze een van de zwaarste posten: minister van Justitie en Veiligheid

Na vier jaar als Kamerlid al een kabinetspost

In haar tijd als Kamerlid maakte ze snel naam en zocht ze nog steeds de media op. Wel beging de VVD'er ook weleens een blunder. Zo werd ze eens teruggefloten door de VVD-fractie omdat ze zei dat ze een uitbreiding van het vuurwerkverbod steunde.

Na zo'n vier jaar werd Yesilgöz benoemd tot demissionair staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet-Rutte III. Inmiddels is ze zo'n anderhalf jaar (demissionair) minister van Justitie en Veiligheid.

Het is een van de zwaarste regeringsposten. Haar voorgangers Ivo Opstelten en Ard van der Steur sneuvelden vroegtijdig. In de media werd openlijk getwijfeld aan de benoeming van Yesilgöz. Nederland kreeg met haar voor het eerst een justitieminister die geen rechten heeft gestuurd.

Als minister wil ze georganiseerde misdaad aanpakken

Maar ze houdt zich staande en bijt zich stevig vast in de zware criminaliteit. Zo reisde ze naar Italië om inspiratie op te doen en staat ze een harde en repressieve aanpak voor. Als minister kreeg ze te maken met de nasleep van de moorden op misdaadjournalist Peter R. de Vries, de broer van kroongetuige Nabil B. en advocaat Derk Wiersum.

Na een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid bood ze de nabestaanden excuses aan namens het kabinet. Haar grote betrokkenheid en menselijke benadering worden in die kringen op prijs gesteld.

Als het VVD-bestuur zich deze week achter Yesilgöz schaart, moet het wel heel gek lopen als ze geen lijsttrekker bij de aankomende verkiezingen is. Gezien de electorale kansen die de VVD heeft, kan ze dan een gooi doen naar het premierschap.