Yesilgöz wil Rutte wél opvolgen als VVD-leider en stelt zich kandidaat

Dilan Yesilgöz wil Mark Rutte opvolgen en de nieuwe leider worden van de VVD. De demissionair minister van Justitie en Veiligheid heeft zich kandidaat gesteld als lijsttrekker, laat de partij weten na een bericht van De Telegraaf.

"Wat Mark Rutte voor de VVD en voor Nederland heeft gedaan, is nauwelijks in woorden uit te drukken. Het zijn zijn schouders waarop ik mag staan als ik hem op mag volgen als lijsttrekker", aldus Yesilgöz in De Telegraaf.

Ze begon haar politieke loopbaan in 2014 als gemeenteraadslid in Amsterdam namens de VVD. In 2017 werd ze lid van de Tweede Kamer. In mei 2021 werd ze benoemd tot demissionair staatssecretaris van Economische Zaken in het kabinet Rutte III. Het kabinet was op dat moment al gevallen over het toeslagenschandaal.