'Buigzame' Rutte leek onsterfelijk in de politiek, maar de rek is er nu uit

Vorig jaar ging Mark Rutte de zomervakantie in met de wetenschap dat hij de langstzittende premier van Nederland zou worden. Nu kondigt hij op de eerste dag van het reces zijn afscheid van de politiek aan.

Dertien jaar lang doorstond Rutte als premier vele stormen. Kabinetten vielen, ministers en VVD-prominenten vertrokken, maar in de Nederlandse politiek was er al die tijd een constante factor: Mark Rutte.

Dat was direct ook zijn grootste zwakke plek. Wie zo lang in de politiek zit, heeft ook op elk dossier zijn vingerafdrukken. Van de schadeafhandeling vanwege de gasbevingen in Groningen tot het toeslagenschandaal. Rutte maakte als politiek leider alles mee en werd door zijn politieke tegenstanders ook verantwoordelijk gehouden voor zo'n beetje alles dat mislukte in Den Haag.

Dat was niet altijd onterecht. Neem het toeslagenschandaal waarvan hij naar eigen zeggen pas in 2019 inzag hoe groot het probleem was. In de jaren ervoor werd er vanuit de Kamer meerdere keren gewaarschuwd hoe gedupeerde ouders door de Belastingdienst werden vermorzeld.

Of neem het Groningendossier. In 2018 besefte hij pas de impact van de hogere gaswinning, vijf jaar na de hevige bevingen in Huizinge.

Het voornemen om de dividendbelasting af te schaffen was een politieke mislukking die wel volledig aan Rutte kleefde. Hij streed er maandenlang voor en voelde tot in zijn diepste vezels dat het nodig was. Maar toen de voorgenomen maatregel niet meer was te dragen, trok ook Rutte er zijn handen van af. Een dag later kon hij er alweer om lachen. Wat aanvankelijk leek te kleven, gleed in enkele dagen weer van hem af.

2:52 Afspelen knop Rutte stopt: van MH17 tot z'n Saab en 'geen actieve herinnering'

Rutte is een overlever pur sang

Rutte realiseerde zelf ook dat hij niet echt van teflon was gemaakt, zoals hem vaak werd toegedicht. "Ik heb behoorlijk wat krassen op mijn gezicht gekregen", zei hij in 2018. "Dat hoort erbij."

Die laatste toevoeging gebruikte Rutte vaker wanneer hij zich moest verdedigen voor iets dat niet goed ging. Fouten maken hoort erbij, wilde hij er maar mee zeggen. Of zoals Rutte het zelf regelmatig zei: mensen vergeven het je als je een verkeerde keuze maakt, maar niet als je helemaal geen keuze maakt.

Rutte is een overlever pur sang. Dat werd hij door mee te bewegen met vriend én vijand. Regeren met gedoogpartner PVV ging hem ogenschijnlijk net zo makkelijk af als samenwerken met GroenLinks, de ChristenUnie of D66.

De persoonlijke verhoudingen stonden daarbij altijd centraal. Rutte geloofde daar heilig in. "Ik waardeer alle collega's enorm. Van Lilian Marijnissen tot Geert Wilders", zei hij op de dag van zijn afscheid.

Van Wilders en Rutte is bekend dat zij fel kunnen debatteren en soms over het randje gaan, maar beiden respecteren elkaar op persoonlijk vlak. Rutte nodigde de PVV-leider weleens uit voor een etentje in het Torentje. Dat gebeurde drie jaar geleden nog, zei Wilders in gesprek met de Volkskrant. "Dat was een leuk en aangenaam gesprek, maar het ging niet over politiek", zei de PVV'er.

In een interview met NU.nl ging Rutte dieper in op die verhoudingen. Hans Wiegel (VVD) en Joop den Uyl (PvdA) gingen elkaar in de jaren zeventig verbaal te lijf, maar konden persoonlijk prima deur één deur. "Ik zou willen dat we iets van die cultuur overeind houden", zei Rutte.

"Dat als je iemand van een andere partij tegenkomt, even kunt verzuchten: hoe is het met jouw club? Uiteindelijk heeft iedereen de grootste problemen in zijn eigen partij", voegde hij eraan toe.

3:53 Afspelen knop Kamerleden reageren op vertrek Rutte: 'Einde van een tijdperk'

Binnen de VVD had Rutte niet veel te vrezen

Die problemen in eigen kring ondervond Rutte aan den lijve toen hij in 2006 de lijsttrekkersverkiezing won ten koste van Rita Verdonk. Maar Verdonk, die in korte tijd naam had gemaakt als integratieminister, kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen later dat jaar meer stemmen dan Rutte.

Verdonk aasde op de leiderschapsrol. Het conflict dat volgde liep zo hoog op, dat Rutte besloot Verdonk uit de partij te zetten. Het waren spannende momenten voor de kersverse partijleider, maar hij overleefde de couppoging van Verdonk. Het zou lang duren voordat hij politiek weer in zulke grote problemen zou komen.

Binnen de VVD had Rutte sindsdien niet veel meer te vrezen. Geloofwaardige kandidaten om het stokje bij een volgende verkiezing over te nemen, vertrokken zelf van het politieke toneel (zoals Klaas Dijkhoff) of moesten zelf het veld ruimen (Halbe Zijlstra).

Buiten de partij is ontelbare keren geprobeerd om Rutte weg te krijgen, maar zijn politieke tegenstanders kregen nauwelijks vat op hem. Rutte noemde zelf oud-PvdA-leider Lodewijk Asscher als meest gevreesde tegenstander, maar ook een-op-eendebatten met Wilders vond hij altijd spannend.

Steeds weer als Rutte een lastig debat wachtte omdat er een 'smoking gun' in de vorm van een memo, document of een zoekgeraakt bonnetje was gevonden, leken zijn dagen als premier geteld. Althans, zo dacht de oppositie.

Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

Politieke carrière hing aan zijden draadje door 'functie elders'

Maar Rutte bleek een begenadigd debater. In lastige kwesties maakte hij de materie onnodig ingewikkeld of maakte er een woordenspel van en stuurde je zo het bos in.

Rutte kreeg complimenten voor zijn verbale talent, maar het zorgde ook voor irritatie. Oppositieleiders vroegen zich soms knarsetandend af: hoezo is het goed als je ergens mee wegkomt?

"Deze premier heeft dertien jaar lang altijd het initiatief weten te houden. Daar liepen we als Kamer vaak achteraan", concludeerde GroenLinks-leider Jesse Klaver maandag. Klaver gaf daarmee een gevoelige en misschien ook wel pijnlijke nederlaag toe.

Het moment dat Rutte het initiatief dreigde te verliezen, was op 1 april 2021 toen er werd gedebatteerd over een 'functie elders' voor Pieter Omtzigt. Niet eerder was de VVD-leider zo kwetsbaar in een debat. Zijn politieke carrière hing aan een zijden draadje.

Toch veerde Rutte weer op en na een zeer moeizame formatie, de langste ooit, werd hij premier van zijn vierde kabinet. Maar die wond leek nooit helemaal geheeld in Den Haag. Het vertrouwen kwam niet volledig terug. Steeds dook de kwestie-'functie elders' meer op. Rutte werd niet meer geloofd. Steeds vaker steunde (bijna) de gehele oppositie een motie van wantrouwen.

0:35 Afspelen knop Bekijk het moment waarop Rutte bekendmaakt dat hij de politiek verlaat

Rutte liet zijn beste kant zien toen MH17 werd neergehaald

Bijna iedereen in de Kamer was het erover eens dat Rutte zich van zijn beste kant liet zien in toen de MH17 in 2014 werd neergehaald. Daarbij kwam alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, om het leven kwamen.

Dat bleek ook maandag toen meerdere fractievoorzitters hem daar negen jaar later nog steeds mee complimenteerden. Dat moment staat "absoluut" boven alle tragiek die hij als premier ooit heeft meegemaakt.

In 2016 gaf Rutte bij het programma Zomergasten een inkijkje hoe die periode voor hem verliep. Bijvoorbeeld toen hij midden in de nacht het bericht kreeg dat de koelwagons met daarin de slachtoffers van de ramp eindelijk richting Nederland gingen rijden. "Dat is de eerste en enige keer dat ik in mijn baan echt gejankt heb."

De ramp emotioneerde hem maandag voor een heel klein moment weer toen hij erover begon.

Waar ligt de toekomst van Rutte?

En nu? Rutte benadrukt dat hij écht de politiek gaat verlaten. "Ik geef een paar uurtjes in de week les", zei hij over de lessen die hij wekelijks geeft op een middelbare school in Den Haag. Hij wilde fulltime voor de klas staan na zijn premierschap, zei hij in 2022. Misschien meende hij dat.

Rutte wuift in ieder geval alle mogelijke internationale politieke functies weg. NAVO-topman? "Nee, nee. Dat niet." Naar New York voor een baan bij de Verenigde Naties? "Secretaris-generaal gaat niet, want dat is nu een Europeaan. Dan moet ik wachten totdat ik negentig ben voordat er weer één uit Europa komt." Geruchten over een Brusselse functie heeft hij al jaren geleden de kop ingedrukt.

Aan de andere kant: in de dagen voordat Rutte zijn afscheid aankondigde, zei hij over een mogelijke volgende termijn: "Ik heb de energie en ook de ideeën."

Het is zeer de vraag of we hem terug zien als politiek commentator in de media. "Daar zien jullie mij nooit terug", zou hij een keer gezegd hebben, wijzend naar een televisie waarop oud-premiers werden geïnterviewd.

Rutte viel vaak terug op oude, simpele gewoontes. Zijn Saab kent inmiddels iedereen. Net als het beeld dat hij op de fiets naar zijn werk komt. Hij ontbijt graag met een boterham met pindakaas. "Ik ben een atypische VVD'er, want ik heb niks met spullen", zei hij een paar jaar terug nog in een debat.

Hij wilde het ook bij zijn afscheid niet al te ingewikkeld, toen hem werd gevraagd wat zijn boodschap was voor Nederland. "Ontzettend bedankt dat ik dit zo lang mocht doen."