CDA moet op zoek naar leider: ook fractievoorzitter Heerma niet meer verkiesbaar

Na partijleider Wopke Hoekstra heeft ook fractievoorzitter en CDA-prominent Pieter Heerma laten weten dat hij niet meer verkiesbaar is bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen.

"Het is tijd voor een nieuwe generatie", vindt Heerma. Hij zegt dat het in het CDA gebruikelijk is om na drie termijnen als volksvertegenwoordiger te vertrekken. Volgens hem zitten er "ontzettend talentvolle jonge mensen" in de fractie die het stokje van hem kunnen overnemen.