VVD-leider Mark Rutte verlaat politiek: 'Mijn positie is volstrekt ondergeschikt'

Mark Rutte stelt zich bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen niet verkiesbaar als lijsttrekker van de VVD. Zodra er een nieuw kabinet is gevormd, verlaat de demissionair premier de politiek.

"Ik heb het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben voor de VVD", zei Rutte maandagochtend in de Tweede Kamer in een verklaring over de kabinetsval. Zijn mededeling kwam onverwachts.

"Er is veel gespeculeerd over wat mij zou motiveren en het enige antwoord daarop is Nederland. Mijn positie daaraan is volstrekt ondergeschikt." Rutte heeft zijn besluit zondagochtend genomen, met "veel emotie en met gemengde gevoelens".

Als er een nieuw kabinet is aangetreden, verlaat Rutte de politiek. Hij zal dus nog wel een poos demissionair premier blijven. Rutte heeft er dan dertien jaar op zitten als premier en zeventien jaar als politiek leider van de VVD.

Vrijdagavond viel kabinet-Rutte IV, omdat de partijen het niet eens konden worden over het asielbeleid. Veel oppositieleiders gaven Rutte daarvan de schuld. Hij zou het migratieoverleg dat al maanden aan de gang was deze week op de spits hebben gedreven. Zo dreigde hij woensdagavond met een stemming in de ministerraad over het beperken van gezinshereniging.

Er was ook al een motie van wantrouwen in voorbereiding tegen de demissionair premier. Onder meer PVV, BBB, SP, PvdA en GroenLinks wilden dat Rutte per direct uit het torentje zou vertrekken.