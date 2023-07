Wopke Hoekstra niet meer beschikbaar als lijsttrekker CDA

Delen via E-mail

Wopke Hoekstra stelt zich niet beschikbaar voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Hij zegt het besluit al langer geleden te hebben genomen.

Hoekstra voelt zicht "meer een bestuurder dan een beroepspoliticus", zegt hij in een interview met De Telegraaf .

Dat is een herhaling van wat de CDA'er drie jaar geleden zei. Toen werd een klemmend beroep op hem gedaan om de partij te leiden nadat Hugo de Jonge die baan had neergelegd. Maar Hoekstra weigerde aanvankelijk.

"Ik ben zelf - en daar zit ook veel intuïtie bij - tot de afweging gekomen dat ik niet voor het partijleiderschap beschikbaar moet zijn. Je moet dicht bij jezelf blijven", zei Hoekstra destijds in een interview met NU.nl.

Hetzelfde argument speelt nu weer om te bedanken voor het partijleiderschap, zegt Hoekstra. "In de kern ben ik niet veranderd."

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de val van het kabinet.

Hoekstra laat weten dat de kritiek die hij binnen de partij kreeg geen rol heeft gespeeld bij zijn besluit. "Geen sprake van. Je krijgt altijd kritiek als partijleider", zegt de politicus. "En eerlijk is eerlijk, in een aantal gevallen was die ook terecht."