Wopke Hoekstra bij verkiezingen niet meer beschikbaar als lijsttrekker CDA

Wopke Hoekstra stelt zich niet beschikbaar voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Hij zegt het besluit al langer geleden te hebben genomen.

"Dat gaat eigenlijk terug naar het gesprek dat ik drie jaar geleden met u had, toen ik zei dat ik me meer een bestuurder dan een beroepspoliticus voel", zegt de demissionair minister van Buitenlandse Zaken tegen politiek verslaggever Wouter de Winther van De Telegraaf .

"Ik zei toen nee tegen het lijsttrekkerschap, maar er is later een klemmend beroep op me gedaan om het alsnog te doen. Ik heb altijd een enorm commitment gevoeld om de publieke zaak te dienen en heb het daarom toen toch geaccepteerd. Maar in de kern ben ik niet veranderd."