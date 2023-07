Deel oppositie wil van Rutte af, VVD-leider wacht moeilijk debat

Demissionair premier Mark Rutte kan zich opmaken voor een zwaar debat in de Tweede Kamer. Na de val van het kabinet waren de reacties op zijn rol niet mals. Een deel van de oppositie wil dat hij vertrekt.

Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) willen dat Rutte vertrekt. Ze stellen dat hij het kabinet moedwillig en voor eigen gewin heeft laten klappen. PVV-leider Geert Wilders vindt ook dat Rutte moet opstappen. Hij hoopt dat de Kamer de demissionair premier vandaag in he debat naar huis stuurt.

De Kamer komt vandaag terug van reces om te debatteren over de val van kabinet-Rutte IV. Om 10.15 uur zal eerst Rutte zelf een verklaring afleggen in het parlement.

Volg dit onderwerp Krijg een melding bij nieuws over de kabinetsval Blijf met meldingen op de hoogte

Mogelijk zal het vandaag in het debat ook gaan over hoe het nu verder moet. Wat moet er gebeuren met grote dossiers als de woningbouw, klimaat, stikstof, (jeugd)zorg en migratie?

Op het moment dat een kabinet demissionair is geworden, past het vooral nog op de winkel. Het is aan het parlement om te bepalen welke onderwerpen nog behandeld kunnen worden. Zo zal er komende tijd door de verschillende Kamercommissies een lijst van zogeheten controversiële onderwerpen worden gemaakt. Het gaat vaak om politiek gevoelige kwesties.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de nieuwe stikstofwet met de deadline van 2030 nog behandeld gaat worden. Ook is het nog maar de vraag of er perspectief voor de boeren komt. Demissionair minister Piet Adema (Landbouw) zou hier komende zomer mee aan de slag gaan.

Verder is het zeer de vraag of de spreidingswet, waar al veel kritiek op kwam vanuit de uitvoeringsorganisaties, er nog komt. Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) snakt al heel lang naar deze wet die de asielopvang over het land moet verdelen, maar de VVD-fractie stond er al niet om te springen.

Nu VVD, D66, CDA en ChristenUnie niet meer gehouden zijn aan het coalitieakkoord, kunnen ze in principe iets meer hun eigen koers varen in de Kamer. Vooral met een campagne die hard gevoerd zal gaan worden, kan dit tot spanningen leiden.

Rutte zei vrijdagavond na de val van zijn vierde kabinet dat de steun aan Oekraïne door moet gaan. Ook wil het demissionaire kabinet niet dat de afwikkeling van het Toeslagenschandaal en de Groningse gaswinning stil komen te staan. Naar verwachting is hier in de Kamer ook brede steun voor.

Een demissionair kabinet kan dus nog best wel een en ander doen. Zo moet het sowieso gewoon een nieuwe begroting maken voor Prinsjesdag. Rutte erkende vrijdagavond wel dat vertraging op andere "urgente" onderwerpen "onvermijdelijk" is.

In Den Haag hebben ze er in ieder geval ervaring mee. Het kabinet-Rutte III was bijna een jaar lang demissionair, nadat het was afgetreden vanwege het Toeslagenschandaal. Een record sinds de Tweede Wereldoorlog.