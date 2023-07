PvdA-leider Kuiken wil dit keer niet met 'onbetrouwbare' Rutte in kabinet

PvdA-leider Attje Kuiken wil niet met Mark Rutte regeren. Ze noemt de demissionair premier "onbetrouwbaar" en "uitgeregeerd". Kuiken hield in het midden of een toekomstige samenwerking met de VVD ook uitgesloten is.

De politicus wil zich eerst richten op het referendum waarin de leden praten over samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer.

Partijleiders Kuiken en Jesse Klaver (GroenLinks) hebben al gezegd dat ze voorstander zijn voor een gezamenlijke lijst. Nu is het de vraag of de leden dit ook willen. In de Eerste Kamer vormen de twee partijen al een gezamenlijke fractie. Op Europees niveau lukte dat niet.

Bij de vorige formatie wilden GroenLinks en PvdA alleen gezamenlijk de regering in. Toen zeiden ze wel met Rutte te willen regeren. Kuiken is nu dus van mening veranderd. Hoe GroenLinks-leider Klaver daar nu over denkt, is onbekend. Hij wilde desgevraagd nog niet ingaan op een mogelijke samenwerking met Rutte.

BBB-leider Van der Plas: Niet met Rutte, wel met VVD

BBB-leider Caroline van der Plas zei donderdag desgevraagd dat ze nog steeds weigert om deel te nemen aan een kabinet met Rutte als premier.

Vanwege de grote verkiezingswinst van BBB bij de Provinciale Staten is er een kans dat een volgend kabinet niet zonder BBB tot stand kan komen.