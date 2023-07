Rutte: Steun Oekraïne, afhandeling toeslagenschandaal en Groningen gaan door

Delen via E-mail

Het kabinet gaat demissionair door met het steunen van Oekraïne. Ook het afhandelen van het toeslagenschandaal en de gaswinning in Groningen gaat door. Dat zei demissionair premier Mark Rutte vrijdag na de val van zijn vierde kabinet.

Het kabinet-Rutte IV viel vrijdagavond omdat de coalitiepartijen het niet eens konden worden over het migratiebeleid. De verschillen tussen de coalitiepartijen zijn "onoverbrugbaar" gebleken, zei Rutte.

"Het is jammer dat we door deze scheiding halverwege de rit het werk niet kunnen afmaken", voegde hij toe. Een demissionair kabinet mag geen nieuwe plannen maken. Ook kan de Kamer besluiten bepaalde omstreden onderwerpen controversieel te verklaren.

Dat zal dus in ieder geval niet gebeuren in het geval van Oekraïne, het toeslagenschandaal en Groningen.

Rutte erkende dat er ook andere "urgente thema's" liggen die om "besluiten vragen". Als voorbeelden noemde hij de toekomst van de landbouw, het natuurbeleid, de woningmarkt en migratie. Aankomende maandag debatteert de Kamer over de val van het kabinet.

De demissionair premier benadrukte dat de vier partijen gezamenlijk tot de conclusie zijn gekomen dat verder praten geen zin meer had. Eerdere berichten van Haagse bronnen dat de ChristenUnie het initiatief daartoe genomen had, ontkende hij. "Het is een unaniem besluit."