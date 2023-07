Het kabinet is gevallen: wat gebeurt er nu?

Kabinet Rutte-IV is gevallen. Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie werden het niet eens over een nieuw asielbeleid. Wat gebeurt er nu? En wanneer volgen nieuwe verkiezingen?

Met een val van het kabinet wordt bedoeld dat de kabinetsleden ermee stoppen voordat hun vierjarige ambtsperiode voorbij is. Dit gebeurde begin 2021 nog, toen het derde kabinet van premier Mark Rutte een paar weken voor de eindstreep opstapte. De reden was toen een hard oordeel van een Kamercommissie over het toeslagenschandaal.

Hoewel ze hun ontslag indienen, betekent het niet dat ze klaar zijn: ze gaan 'demissionair' door. In feite verandert er dan weinig: ministers blijven ministers en houden dezelfde bevoegdheden. Ze mogen besluiten en maatregelen nemen, en wetsvoorstellen indienen.

Verschil is wel dat een demissionair kabinet geen nieuw beleid mag uitvoeren en dus alleen lopend beleid mag voortzetten. De Tweede Kamer kan ook besluiten bepaalde omstreden onderwerpen controversieel te verklaren. Dan mag daar geen actie op worden ondernomen

Dat demissionaire kabinet blijft zitten tot er een nieuw kabinet is. Daarvoor moeten natuurlijk eerst verkiezingen worden gehouden. Dat zal pas (ver) na de zomer zijn.

Voordat er gestemd kan worden, moet eerst het parlement ontbonden worden. Tussen de val van het kabinet en de ontbinding van het parlement zit doorgaans een poosje.

Daar bestaat geen deadline voor. Als het kabinet dus klapt, hoeft het parlement niet meteen ontbonden te worden.

Als het parlement ontbonden is, moeten er binnen drie maanden verkiezingen zijn gehouden. Daarmee zouden we dus, als we vanaf vandaag rekenen, op 7 oktober nieuwe Kamerleden hebben.