Nog geen akkoord bereikt over migratie, kabinet praat vrijdag verder

Het kabinet is het nog niet eens geworden over een maatregelenpakket om het aantal migranten omlaag te brengen. Er wordt vrijdag verder gesproken om er alsnog uit te komen. Het is de vraag of het kabinet-Rutte IV de kwestie overleeft.

De top van het kabinet kwam donderdagavond opnieuw bijeen om over migratie te praten. VVD-leider Mark Rutte had zijn partij beloofd dat er deze week een pakket met strengere asielmaatregelen zou liggen. Hij zette de boel daarom woensdagavond bij een eerste overleg al op scherp.

Het overleg duurde donderdag bijna vijf uur. Rond twee uur 's nachts kwamen de kabinetsleden naar buiten. Veel lieten ze niet los. Rutte sprak van "een stap in een proces van stappen".

Volgens D66-leider Sigrid Kaag was er vanavond geen reden om de gesprekken definitief te staken. Vicepremier Carola Schouten (ChristenUnie) gaf aan dat het overleg inhoudelijk verliep, maar dat het geen eenvoudige kwestie is. "Als het makkelijk was geweest, waren we er al uit geweest", zei ze na afloop.

De kabinetsleden van VVD, D66, CDA en de ChristenUnie praten vrijdag na de ministerraad verder. Voorafgaand aan de gesprekken moet er "nog wel een en ander worden uitgewerkt", zei minister Hugo de Jonge (CDA). Hoewel hij positief gestemd was, erkende hij dat een kabinetscrisis ook nog niet is afgewend. "We zijn er ook nog niet."

Rutte op ramkoers

De ontwikkelingen volgden elkaar deze week snel op. Een klein deel van het kabinet praat al maanden over migratie, maar deze week werd de druk flink opgevoerd door de VVD. De partij wil de gezinshereniging voor een grote groep vluchtelingen inperken. Rutte legde deze maatregel woensdag opnieuw op tafel. Zijn felle houding leidde tot flink wat woede en frustratie bij de ChristenUnie.

De beperking op gezinshereniging hangt samen met een nieuw asielstelsel van twee statussen. Mensen die gevlucht zijn omdat ze vervolgd worden vanwege hun religie of politieke opvattingen krijgen een A-status. Oorlogsvluchtelingen krijgen een B-status, met minder rechten. Het idee is dat zij op den duur weer terug kunnen en hier dus tijdelijk bescherming hebben. Voor deze groep is gezinshereniging dan ook geen optie.

Voor de ChristenUnie is dit een rode lijn. De VVD zou nog hebben voorgesteld om voor schrijnende gevallen een uitzondering te maken. Dat zou dan gaan om maximaal tweehonderd vluchtelingen per maand. Maar ook dit plan viel niet goed bij de ChristenUnie.

Of de twee partijen donderdag de ruzie gesust hebben, is niet duidelijk. Het is dan ook nog maar de vraag of ze er vrijdag wel uit komen.