Cruciaal asieloverleg al uren aan de gang: spanning over mogelijke kabinetsval stijgt

Een deel van het kabinet is donderdagavond sinds 21.00 uur aan het onderhandelen over migratie. Een pakket maatregelen moet voor minder asielzoekers zorgen. De spanningen zijn inmiddels zo ver opgelopen, dat de val van het kabinet-Rutte IV niet uitgesloten is.

Er heerst immense druk na het ultimatum van de VVD-fractie. Als er deze vrijdag geen stevig maatregelenpakket ligt, zeiden fractievoorzitter Sophie Hermans en asielwoordvoerder Ruben Brekelmans niet uit te sluiten dat de VVD de stekker uit het kabinet trekt.

Het belangrijkste twistpunt is de beperking die de VVD en ook het CDA wil stellen aan het recht van erkende vluchtelingen op gezinshereniging, zeggen ingewijden. Voor de ChristenUnie en D66 gaat die maatregel veel te ver. Bovendien geloven zij niet dat die standhoudt bij de rechter.

De afgelopen uren trokken de coalitiepartijen zich eerst terug voor het bewindspersonenoverleg. Iedere donderdagavond bespreken de partijen de lopende dossiers met hun eigen partijgenoten. "Het stond vanavond volledig in het teken van de asieldeal", licht NU.nl-verslaggever Priscilla Slomp toe.

Bewindspersonen laten niets los bij start overleg

Betrokken bewindslieden wilden daarna weinig kwijt over het overleg. Premier en VVD-leider Mark Rutte sprak bij aankomst van "een gesprek in een reeks van gesprekken". Hij wilde niet vooruitlopen op de uitkomst. "Eerst kijken waar we komen."

Zijn partijgenoot en minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) wil evenmin iets inhoudelijks zeggen. Maar ze ziet wel mogelijkheden om er samen uit te komen.

CDA-leider Wopke Hoekstra vindt dat het kabinet "alles op alles" moet zetten om een akkoord te bereiken. "Dit is een essentieel probleem voor de Nederlandse samenleving. Dat verplicht ons allemaal om er met elkaar uit te komen." Ook D66-voorvrouw Sigrid Kaag zegt er constructief in te staan. "Ik doe mijn best en dat doen we allemaal."

3:06 Afspelen knop Valt kabinet-Rutte IV om migratie? 'VVD speelt het hard'

Staatssecretaris loopt vooruit op nieuwe gesprekken

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) hamert op het belang van een deal. "Die heb ik nodig om aan gemeenten te laten zien dat ik niet alleen heel veel van ze vraag, maar dat we ook proberen grip te krijgen op migratie."

De VVD'er "proeft bij alle vier de partijen bereidheid" om eruit te komen. Hij voorziet dan ook geen val van het kabinet. "Ik ga ervan uit dat we morgen nog steeds met elkaar moeten vergaderen."