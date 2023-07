BBB, CDA, CU en Fryske Nasjonale Partij sluiten coalitieakkoord in Friesland

Als op een na laatste provincie heeft ook Friesland een coalitieakkoord. De BBB gaat er samenwerken met het CDA, de ChristenUnie en de Fryske Nasjonale Partij (FNP).

Alleen in Noord-Brabant wordt nog onderhandeld over een nieuwe coalitie. In de rest van de provincies is al een coalitieakkoord bereikt. De provincies Noord-Holland, Drenthe en Overijssel presenteerden donderdag hun coalitieakkoord.