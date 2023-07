Waarover het kabinet viel: is onderscheid tussen vluchtelingen nodig?

Het kabinet is gevallen. De coalitiepartijen konden het niet eens worden over een migratiebeleid. Met name het recht op gezinshereniging dreef de partijen uiteen. Hoe werkt dit tweestatusstelsel?

Alle asielzoekers die in Nederland mogen blijven, krijgen dezelfde status. Of iemand nu gevlucht is voor oorlog of vanwege zijn of haar godsdienst. Elke statushouder heeft dezelfde rechten.

Dat is pas sinds het begin van deze eeuw zo. Daarvoor kregen vluchtelingen een A- of B-status. Andere Europese landen, zoals onze buurlanden België en Duitsland, kennen dit nog.

Volg de het nieuws over migratie Ontvang meldingen bij nieuws over migratie Blijf met meldingen op de hoogte

Om het stijgende aantal asielaanvragen het hoofd te bieden, willen CDA en VVD vluchtelingen weer indelen in twee categorieën. Er wordt dan gekeken naar de reden van mensen om te vluchten. Mensen die bescherming krijgen omdat ze worden vervolgd vanwege hun godsdienst, seksuele geaardheid of politieke overtuiging krijgen een A-status.

Oorlogsvluchtelingen krijgen een B-status. Het idee is dat deze mensen op den duur, als de oorlog voorbij is, terug kunnen naar hun eigen land. Ze lopen daar geen risico op vervolging, in tegenstelling tot vluchtelingen met een A-status.

Vluchtelingen met een B-status krijgen minder rechten dan de andere groep vluchtelingen. Zij mogen bijvoorbeeld minder snel hun gezin laten overkomen. Ook krijgt deze groep een verblijfsvergunning die minder lang geldig is. Als de oorlog na die periode niet voorbij is, kan die wel worden verlengd.

CDA en VVD willen zo het asielbeleid gelijktrekken met dat van andere landen. Het idee is dat Nederland dan niet aantrekkelijker is voor asielzoekers. Ook beperk je zo de gezinshereniging voor een grote groep vluchtelingen. De twee partijen hopen dat hierdoor het aantal asielaanvragen afneemt.

Deze beperking op gezinshereniging voor oorlogsvluchtelingen is een rode lijn voor de ChristenUnie. De partij zegt al langere tijd dat ze geen "pestmaatregelen" kan accepteren. Vorige zomer sloot de coalitie ook een asielakkoord waarbij gezinshereniging tijdelijk werd vertraagd (de hoogste rechter veegde dit later van tafel). Voormalig ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zei toen dat de maatregel "net te dragen" was voor zijn partij.

ChristenUnie en D66 staan sowieso niet te springen om een stelsel met twee statussen. Vooral omdat het kan leiden tot uitvoeringsproblemen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze overheidsorganisatie beoordeelt de asielaanvragen.

Nederland stapte af van een tweestatusstelsel om het werk van de IND eenvoudiger te maken. Het kabinet-Paars II (PvdA, VVD en D66) nam dit besluit. In 2000 werd de nieuwe vreemdelingenwet aangenomen. Door het hanteren van één status kon de IND een asielaanvraag sneller behandelen. Dit moest de werkdruk op de dienst verlagen.

Maar het voorkwam vooral veel rechtszaken. Dat kwam doordat vluchtelingen liever een A-status hadden. Als ze een B-status kregen, stapten ze naar de rechter om het besluit aan te vechten. D66 en CU vrezen dat dit weer gaat gebeuren, terwijl de IND het werk nu al niet aankan.