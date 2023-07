Crisissfeer in kabinet: Rutte voert druk over asieldeal op

Premier en VVD-leider Mark Rutte voerde de druk over de asieldeal woensdagavond op. Hij wil dat er strenge afspraken komen, daarmee staan de VVD en ChristenUnie lijnrecht tegenover elkaar. Valt het kabinet als er vrijdag geen deal ligt?

Als de vier coalitiepartijen er donderdagavond niet uitkomen, zou Rutte over het maatregelenpakket willen stemmen in de ministerraad. Vanuit het CDA wordt dit een "rare stijlfiguur" genoemd. Andere bronnen zeggen dat de premier de zaak hiermee op scherp zet. Meerdere bronnen stellen dat er sprake is van een "crisissfeer" in het kabinet.

Hoewel de sfeer om te snijden is, is nog altijd onduidelijk wat de uitkomst is. Het is niet gezegd dat het kabinet valt als er vrijdag geen pakket ligt, zeggen ingewijden. "Zolang we praten, zit er in ieder geval beweging in", zegt een ingewijde. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) zei donderdag nogmaals dat hij ervan uitgaat dat vrijdag in de ministerraad een besluit wordt genomen.