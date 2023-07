Kamer gaat hongersnood in Oekraïne onder Stalin als genocide erkennen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Tweede Kamer gaat de hongersnood in Oekraïne van 1932 en 1933 als genocide erkennen. Deze donderdag stemmen de fracties over een motie van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

De vier partijen hebben een meerderheid in de Tweede Kamer, maar initiatiefnemer Sjoerd Sjoerdsma (D66) hoopt ook op brede steun van de oppositie.

Oekraïne maakte in de jaren 1932 en 1933 deel uit van de Sovjet-Unie, waar Jozef Stalin aan het hoofd stond. Door de hongersnood, die Holodomor wordt genoemd, kwamen miljoenen mensen om het leven.

De hongersnood werd veroorzaakt door de collectivisatie van de landbouw. Kleine boeren werden gedwongen plaats te maken voor grote staatsbedrijven. Boeren die zich verzetten werden afgevoerd naar strafkampen in Siberië. De boeren die achterbleven moesten een aanzienlijk deel van de graanoogst afstaan, terwijl het al een slecht jaar was voor de oogst. Een rampzalige hongersnood was het gevolg.