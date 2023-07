Top kabinet bijeen voor overleg migratiepakket nu tijd begint te dringen

Het kabinet voert deze week de druk rond het overleg over migratie op. De hoop is dat er vrijdag een maatregelenpakket ligt. Dat moet ook zorgen voor minder asielzoekers. Aan de coalitie de taak om knopen door te hakken.

Al maanden overleggen kabinetsleden van de vier verschillende regeringspartijen over migratie. De gesprekken gaan niet alleen over asiel, maar ook over arbeidsmigratie en buitenlandse studenten.

In het coalitieakkoord hebben ze afgesproken "grip op migratie" te krijgen. De afgelopen jaren is de bevolkingsgroei toegenomen doordat er steeds meer mensen naar Nederland immigreren dan dat er mensen naar het buitenland vertrekken.

Lange tijd waren het vooral "met-de-benen-op-tafelsessies", zoals het kabinet de brainstormgesprekken noemde. Maar de druk om op korte termijn met concrete plannen te komen, nam de afgelopen maanden toe.

Dat kwam vooral door de houding van de VVD. Die partij wil dat er minder asielzoekers naar Nederland komen. VVD-leider Mark Rutte beloofde zich hier persoonlijk voor in te zetten, maar op het partijcongres van begin juni kon hij nog niet pronken met maatregelen.

Kabinet moet nu politieke keuzes maken

Dat pakket moet er voor de zomer wel liggen, beloofde Rutte. Het liefst zelfs voordat de Tweede Kamer met reces gaat. Aankomende donderdag is alweer de laatste vergaderdag in het parlement.

Het moet dus deze week gebeuren. Bij het gesprek dat woensdagavond plaatsvindt, zijn naast de betrokken kabinetsleden ook premier Rutte en de vicepremiers Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Carola Schouten (ChristenUnie) aanwezig.

Aan hen nu de taak de knopen door te hakken. De afgelopen weken hebben ambtenaren veel werk verricht. Op tafel ligt inmiddels een lijst van migratiemaatregelen die juridisch kunnen en uitvoerbaar zijn. Nu is het tijd om de politieke keuzes te maken.

1:08 Afspelen knop VVD en CU op partijcongres lijnrecht tegenover elkaar over asielbeleid

Asiel is heet hangijzer binnen coalitie

Op het vlak van migratie is dat geen eenvoudige opdracht voor deze coalitie. Vooral asiel is een heet hangijzer. VVD en CDA willen strengere regels en maken zich zorgen over het grote aantal mensen dat asiel aanvraagt. Tegenover die partijen staan D66 en de ChristenUnie. Zij zien liever zien dat de opvang beter geregeld wordt.

Als de partijen er deze week niet uit komen, kunnen de gesprekken eventueel volgende week nog doorgaan. Het kabinet is dan, in tegenstelling tot de Kamer, nog niet met reces.

Maar als het aan de VVD ligt, gaat dat niet gebeuren. De partij liet deze week weten dat de onderhandelingen al lang genoeg hebben geduurd.

De kabinetsleden gaan in ieder geval niet met vakantie voordat er een pakket ligt, zei VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans in juni op het partijcongres. Rutte benadrukte toen dat hij nog kansen zag er samen uit te komen in de coalitie. Zolang dat het geval is, zo was zijn boodschap, vindt hij het onverantwoord het kabinet te laten vallen.