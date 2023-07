Jetten waarschuwt: kabinet kan klimaatmiljarden ook zonder fonds uitgeven

Het is nog onzeker of het klimaatfonds op voldoende steun kan rekenen in het parlement. GroenLinks en PvdA zaten dinsdagavond nog niet op één lijn met minister Rob Jetten. Hij hield de oppositiepartijen voor dat de vele miljarden ook zonder het fonds in klimaatbeleid gestopt kunnen worden.

Het kabinet wil 34 miljard euro in een fonds stoppen om de economie te verduurzamen en de CO2-uitstoot te verminderen.

Maar voor het kabinet geld kan opnemen van deze 'bankrekening', zoals Kamerleden het noemen, moet het parlement instemmen met het instellen van het fonds. De Tweede Kamer debatteerde dinsdag over de wet die dit mogelijk maakt.

PvdA en GroenLinks speelden een grote rol in het debat. In de Eerste Kamer kunnen ze de coalitie aan een meerderheid helpen. De partijen hebben grote zorgen over hoe het geld besteed wordt.

Ze willen dat er meer miljarden naar huishoudens gaan, in plaats van naar bedrijven. "De klimaattransitie moet sociaal zij of deze zal niet zijn", zei Joris Thijssen (PvdA). Daarnaast vindt Suzanne Kröger (GroenLinks) dat er meer eisen gesteld moeten worden aan grote bedrijven die aanspraak willen maken op subsidies om te verduurzamen.

Ook vinden ze het belangrijk dat in de wet voor het klimaatfonds wordt opgenomen dat het geld rechtvaardig besteed moet worden.

Houding linkse partijen wekt irritatie bij coalitiepartijen

De eisen van de linkse partijen zorgden voor gefronste wenkbrauwen bij de coalitiepartijen. VVD-Kamerlid Silvio Erkens en Pieter Grinwis (ChristenUnie) wezen Thijssen en Kröger erop dat ze eerst nog uiterst positief waren over het fonds. Volgens CDA'er Bontenbal leek het op een "politiek spelletje".

Het leidde tot verontwaardiging bij Thijssen en Kröger. "We hebben een aantal serieuze voorstellen. Als deze minister serieus is dat je klimaatgeld zo goed mogelijk inzet, verwacht ik dat hij aan de slag gaat om dit fonds zo goed mogelijk te maken", reageerde Kröger.

Jetten waarschuwt linkse partijen

Het was aanleiding voor Jetten om "maar meteen met de deur in huis te vallen" toen hij begon aan zijn bijdrage. Als er in het parlement geen meerderheid is voor het fonds, kunnen de miljarden nog steeds worden uitgegeven aan het klimaatbeleid.

De minister maakte daarbij een waarschuwing in de richting van PvdA en GroenLinks. Als het geld gewoon via de verschillende begrotingen van de betrokken ministeries loopt, kan de Kamer volgens hem de uitgaven minder goed controleren. Ook kunnen meevallers dan niet opnieuw gereserveerd worden voor klimaatbeleid.

Jetten probeerde er nog wel uit te komen met de linkse partijen, maar de bewindsman vindt dat deze wet niet de juiste plek is om de eisen in onder te brengen. Zo kan er volgens de minister op een later moment altijd nog gekeken worden naar de verdeling van de miljarden.

Aankomende donderdag stemt de Kamer over de wet. Dan zal duidelijk worden of PvdA en GroenLinks het fonds steunen, waardoor de kans dat ook de Eerste Kamer akkoord gaat groter wordt.