Leijten verlaat de Kamer: 'Onmisbaar in blootleggen toeslagenschandaal'

SP-icoon Renske Leijten heeft dinsdag afscheid genomen van en in de Tweede Kamer. Ze werd door Kamervoorzitter Vera Bergkamp geroemd om haar vasthoudendheid in het toeslagenschandaal. "Waren de misstanden zonder jou aan het licht gekomen?"

"Je liet ons allen in verbijstering achter", zei Bergkamp. De Kamervoorzitter las haar afscheidsbrief voor Leijten in een volle plenaire zaal en met een volle publieke tribune voor.

Leijten maakte haar afscheid afgelopen zaterdag bekend op een partijbijeenkomst. Ze zei nog wel actief te blijven voor de SP, maar dan buiten de vergaderzaal van de Tweede Kamer.

"Ik stop met de politiek in Den Haag waar het giftig is en waar het te langzaam gaat. Maar ik stop niet met de politiek en democratie voor echte mensen", zei Leijten zaterdag.

Van het actievoeren buiten het parlement kreeg ze juist een kick. "Ik kwam altijd met energie thuis. Ook al kwam ik van heinde en verre. En ik kwam altijd met energiegebrek thuis als ik in Den Haag was geweest."

Door zelf te vertrekken, komt er vroegtijdig een einde aan haar Kamerlidmaatschap. Dat heeft maar liefst zeventien jaar geduurd. Leijten was daarmee een van de langstzittende parlementariërs.

Met de SP'er vertrekt dus ook veel ervaring en politiek geheugen. In de Kamer zitten al relatief veel nieuwe parlementariërs. Bij de laatste verkiezingen kwamen er 59 nieuwe Kamerleden bij. Gaandeweg zijn er nog een flink aantal vertrokken. "Een groot verlies", noemt Bergkamp Leijtens vertrek dan ook. "Met jouw vertrek gaat er heel veel kennis en ervaring weg."

'De onmacht was ondraaglijk'

Leijten was lange tijd woordvoerder Zorg. Later werd dat onder andere Financiën. De laatste jaren kreeg de SP'er vooral bekendheid vanwege haar inzet voor het toeslagenschandaal bij de kinderopvang. Samen met onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt bracht zij aan het licht dat tienduizenden ouders onterecht als fraudeur werden gezien door de Belastingdienst.

Dat ging allerminst vanzelf. Ze werd in haar zoektocht naar gerechtigheid en compensatie voor de ouders regelmatig tegengewerkt door het kabinet. Zo werd cruciale informatie soms achtergehouden voor de Kamer of kwam er pas antwoord na lang en herhaaldelijk doorvragen. De compensatieregeling die er uiteindelijk kwam, loopt stroef.

"De onmacht als ik ouders en kinderen sprak en weer moest uitleggen dat we echt ons best deden, terwijl ik wist dat er uit pure onwil en onverschilligheid geen vooruitgang is, was ondraaglijk", schrijft Leijten in haar afscheidsbrief, die dinsdag werd voorgelezen door Bergkamp.

Toch is ze blijven strijden voor deze groep. "Je was onmisbaar in het blootleggen van het toeslagenschandaal", zei Bergkamp. "Waren de misstanden zonder jou aan het licht gekomen?"

'We verliezen een Kamerlid, maar krijgen een straatvechter terug'

Die strijd eiste ook zijn tol. Leijten had vermoedelijk een burn-out tijdens het kabinet Rutte-III, zei ze in de zomer van 2021 in een interview met het AD. "Achteraf bezien heeft het toeslagenschandaal mij eraf geduwd." Ze overwoog te stoppen als Kamerlid, maar stelde zich in maart 2021 toch verkiesbaar. Ze kreeg ruim 140.000 voorkeurstemmen.

Er kwam uiteindelijk een 'mini-enquête' over het toeslagenschandaal, waar Leiten zelf ook aan deelnam. De conclusies uit het rapport Ongekend onrecht dat volgde waren zo hard dat het kabinet Rutte-III besloot af te treden.

"Na zeventien jaar is het tijd de samenleving weer op te zoeken", schrijft Leijten. "De echte samenleving. Democratie is veel meer dan eens in de vier jaar stemmen. En mensen een stem geven kan op vele manieren."

Bergkamp tot slot: "We verliezen een Kamerlid, maar krijgen er een straatvechter voor terug."