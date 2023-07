Coalities Noord-Holland en Drenthe zijn rond: beide met BBB

Verkiezingswinnaar BBB, VVD, PvdA en GroenLinks hebben een coalitie gesloten in Noord-Holland. Ook Drenthe krijgt een college met BBB, VVD en de PvdA. Daar maakt het CDA het kwartet vol.

Het Drentse coalitieakkoord en de beoogde gedupeerden worden donderdag in het provinciehuis in Assen gepresenteerd. Volgende week woensdag debatteren de Provinciale Staten over het akkoord en worden de gedeputeerden geïnstalleerd.

In het coalitieakkoord zijn alleen de hoofdlijnen opgeschreven, melden de partijen. Op die manier hopen ze dat Drenten nog veel kunnen inbrengen. "In Drenthe doen we het samen. Met naoberschap, maar ook op nieuwe manieren die we gaan ontdekken."

In Noord-Holland gaat BBB ook in zee met de VVD en PvdA, maar in plaats van het CDA doet in de Hollandse provincie GroenLinks mee in de coalitie.