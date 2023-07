Justitieminister wil naar Italiaans voorbeeld langere celstraffen voor drugshandel

Justitieminister Dilan Yesilgöz wil de maximumstraf voor de in- en uitvoer van drugs verhogen van twaalf naar zestien jaar cel. Geïnspireerd door de harde Italiaanse aanpak wil ze zwaardere straffen invoeren om drugscriminaliteit aan te pakken.

Ook moeten er volgens Yesilgöz zwaardere straffen komen voor andere drugsdelicten. Ze stelt onder meer voor om de gevangenisstraf voor de handel en productie van harddrugs te verhogen van acht naar twaalf jaar.

In maart maakte Yesilgöz al bekend dat ze de straffen voor zware drugsdelicten wilde verhogen. Maar het was tot nu toe niet bekend met hoeveel jaar. De minister hoopt met de strafverhogingen het signaal af te geven dat dit type criminaliteit niet wordt getolereerd.

Yesilgöz wil komend najaar een voorstel klaar hebben waar burgers en belangenorganisaties hun mening over mogen geven.

"Explosies in woonwijken, jongeren worden geronseld voor drugscriminaliteit, boeren onder druk gezet om hun schuren voor drugslabs te laten gebruiken. Onze maatschappij en open economie worden gecorrumpeerd", zegt Yesilgöz over de georganiseerde misdaad in Nederland.

Italiaanse aanpak is inspiratiebron

De harde aanpak van drugscriminaliteit in Italië is een inspiratiebron voor Yesilgöz. In het Zuid-Europese land zijn de bevoegdheden van opsporingsdiensten en de straffen flink opgeschroefd nadat in 1992 twee onderzoeksrechters werden vermoord. Zij speelden een belangrijke rol in de strijd tegen de Siciliaanse maffia.

Bij de Italiaanse aanpak is de opsporing meer gericht op het ontmantelen van algehele criminele machtsstructuren in plaats van alleen op individuele kopstukken. Yesilgöz ziet ook in Nederland een verschuiving in die richting en wil die voortzetten.

Daarbij wil ze de procedures verkorten, net als in Italië. Ook moet het makkelijker worden om geld en spullen af te pakken als er vermoedelijk misdrijven voor zijn gepleegd.