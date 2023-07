Chagrijn in Kamer over 'functie elders' blijft ook na hoorzitting met oud-verkenners

In de Tweede Kamer heerst chagrijn over de uitleg van oud-verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren over hun rol in de formatie van 2021. Het blijft onduidelijk in hoeverre zij het over de positie van Pieter Omtzigt hebben gehad.

Wat is er precies besproken tussen de oud-verkenners Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66) en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib net na de verkiezingen in maart 2021?

Die vraag stond maandagmiddag centraal in een speciaal ingelaste hoorzitting met de drie hoofdrolspelers. De Kamer vroeg daarom nadat Nieuwsuur had bericht over het informele gesprek. De verkenners zouden Omtzigt toen een "probleem" en een "risico" voor de formatie hebben genoemd.

Later werd Ollongren gefotografeerd met een memo waarop 'functie elders' voor toenmalig CDA'er Omtzigt stond. Het is nog steeds onduidelijk wie dat heeft opgeschreven. In het lange debat dat volgde, werd geen enkele keer verwezen naar de ontmoeting tussen Arib, Ollongren en Jorritsma.

'Ik heb geen oordeel over Omtzigt gegeven'

Jorritsma en Ollongren bleven maandag bij hun verhaal dat zij het niet over de persoon Omtzigt hebben gehad met Arib. Jorritsma verklaarde "nadrukkelijk" dat zij de termen 'probleem' en 'risico' niet op die manier heeft gebruikt . "Ik heb geen oordeel over Omtzigt gegeven", zei Jorritsma.

Zij gebruikte die woorden wel in relatie tot mogelijke vertraging die de formatie zou oplopen als Omtzigt meer stemmen zou krijgen dan CDA-leider Wopke Hoekstra. Die uitslag was toen nog niet bekend.

Arib had een andere lezing. Dat had zij al laten weten in een onlangs gestuurde brief naar de Kamer. Jorritsma vond het "een probleem" en "een risico" voor het te vormen kabinet als Omtzigt meer stemmen zou krijgen dan Hoekstra, schreef Arib. Zij herhaalde dit in de hoorzitting: "Dat is wel gezegd."

Ook bleef onduidelijk wie om het bewuste gesprek had gevraagd. Volgens Ollongren en Jorritsma drong Arib hierop aan. Niet waar, benadrukte Arib. Zij werd gebeld door de verkenners met het verzoek. "Het was niet op mijn initiatief."

'Liegen vind ik een zeer zwaar woord'

Hoewel de sprekers elkaars verhaal dus tegenspraken, wilden zij elkaar niet betichten van liegen. "Liegen vind ik een zeer zwaar woord. Ik zou eerder zeggen: 'Het zit in mijn geheugen anders'", zei Jorritsma.

"Wat Ollongren en Jorritsma hebben gezegd laat ik aan u over. U moet een eigen oordeel vormen", zei Arib tegen de Kamerleden.

Het is niet de taak van verkenners om het over Kamerleden te hebben. Mede daarom is het zo'n gevoelige kwestie.