Coalitieakkoord in Overijssel tussen BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP

In de provincie Overijssel is maandag een coalitieakkoord bereikt tussen BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP. Het akkoord wordt donderdag in Zwolle gepresenteerd.

BBB werd bij de verkiezingen van de Provinciale Staten in maart met afstand de grootste partij in Overijssel met 17 van de 47 zetels.

VVD en GroenLinks hebben beide vier zetels, PvdA drie en SGP twee. Zowel BBB als GroenLinks is een nieuwkomer in de Overijsselse coalitie. De vijf partijen maakten de afgelopen weken al hun kandidaat-gedeputeerden bekend.

Namens de BBB zijn dat Maurits von Martels en Liesbeth Grijsen. De VVD laat fractievoorzitter Erwin Hoogland plaatsnemen in het college. GroenLinks heeft Martijn Dadema, de huidige burgemeester van Raalte, voorgedragen.

Limburg, Gelderland, Flevoland, Zeeland, Zuid-Holland, Groningen en Utrecht vormden eerder een nieuwe coalitie. Utrecht presenteert woensdag het akkoord. Drenthe staat ook op het punt om de formatie af te ronden. In Noord-Holland, Friesland en Noord-Brabant wordt nog onderhandeld.