Jetten moet aan de bak, want steun klimaatmiljarden is geen vanzelfsprekendheid

Nederland wil volgens het coalitieakkoord koploper van Europa worden bij het tegengaan van de opwarming van de aarde. Om deze ambitie te verwezenlijken moet er een fonds van ruim 34 miljard euro komen, maar partijen in het parlement stellen eisen.

Wie stemt er nou tegen zo'n ongekend grote miljardeninvestering?, zal de coalitie gedacht hebben bij het schrijven van het regeerakkoord.

Toch is het geen vanzelfsprekendheid dat het miljardenfonds op genoeg steun kan rekenen in het parlement. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer erover.

Klimaatminister Rob Jetten heeft de miljarden nodig om zijn plannen uit te voeren. Het grootste deel van het bedrag moet de industrie helpen verduurzamen. Het kabinet zal vervolgens ook een bijdrage leveren aan de aanleg van de benodigde infrastructuur. Ook zal een groot deel van het geld gebruikt worden om de productie van bijvoorbeeld waterstof aan te jagen.

Maar voor het zover is, zal Jetten aan de bak moeten in het parlement. De coalitiepartijen hebben in de senaat geen meerderheid. Om het fonds ook daar doorheen te loodsen heeft hij twee opties: of zaken doen met het linkse blok van GroenLinks en PvdA, of met de BoerBurgerBeweging (BBB).

Linkse partijen willen meer geld voor huishoudens

De linkse partijen vrezen dat de miljarden niet eerlijk worden uitgegeven. Ze vinden het kwalijk dat maar 7 miljard euro van het fonds naar huishoudens gaat, terwijl er vele miljarden meer voor de industrie en het bedrijfsleven zijn gereserveerd om te helpen bij de verduurzaming.

Bovendien zijn GroenLinks en PvdA er niet gerust op dat de grote bedrijven die subsidie zullen ontvangen, dit geld ook daadwerkelijk zullen gebruiken om te verduurzamen. De partijen willen dat bedrijven die hun doelen niet halen, het geld dat ze hebben ontvangen terugbetalen.

Het is niet de eerste keer dat de partijen deze zorgen aankaarten in de Kamer. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger hamert al langer op een klimaatplicht voor bedrijven.

Het kabinet zet zelf in op 'maatwerkafspraken' met de grootste uitstoters. De bedrijven moeten op papier zetten hoe ze de extra reductie in 2030 willen bereiken. In dit plan moeten ze ook aangeven hoe ze in de twintig jaar daarna klimaatneutraal worden.

BBB wil inzetten op klimaatadaptatie

Ook de BBB ziet problemen opdoemen bij het miljardenfonds. De partij vraagt zich af of je wel zoveel miljarden moet investeren in het halen van de klimaatdoelen, terwijl steeds meer mensen niet meer rondkomen. Het is volgens de BBB beter om ook flink te investeren in klimaatadaptatie. De helft van de 34 miljard euro zou daarvoor gebruikt moeten worden.

Wat is klimaatadaptatie? Het klimaat verandert, waardoor er meer kans is op extreme buien, hittegolven en droge periodes. Ook stijgt als gevolg daarvan de zeespiegel en is de kans op overstromingen groter. De omgeving hierop aanpassen, bijvoorbeeld het verstevigen van dijken, heet klimaatadaptatie. Het kabinet voert dit uit via de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het Deltaprogramma.

Jetten zal dinsdag moeten kijken aan welke eisen hij tegemoet kan komen. Als hij geen toezeggingen doet, bestaat de kans dat GroenLinks, PvdA en BBB niet instemmen met het fonds.

Dat gebeurde onlangs ook bij het soortgelijke stikstoffonds ter waarde van 24 miljard euro. In de Tweede Kamer stemden alleen de coalitiepartijen en eenpitters Gündogan en Den Haan voor, waardoor het fonds op losse schroeven staat.

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) zal in aanloop naar de behandeling in de senaat dus aardig wat kopjes koffie moeten drinken bij de oppositie. Mogelijk wacht Jetten diezelfde opdracht.