Kamer ondervraagt oud-verkenners en oud-voorzitter over ‘functie-elders’ Omtzigt

Oud-verkenners Kajsa Ollongren, Annemarie Jorritsma en voormalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib worden maandag ondervraagd over een verkenningsgesprek voor de kabinetsformatie. Een paar dagen later brak politieke opheft uit nadat Ollongren werd gefotografeerd met aantekeningen waarop voor Omtzigt "functie elders" stond.

Het gaat om het verkenningsgesprek dat Ollongren (D66), Jorritsma (VVD) en Arib hadden aan het begin van hun verkenning in maart 2021. Daarin zouden zij over de positie van het (toen nog) CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt hebben gesproken, iets dat ongebruikelijk is in die fase van de kabinetsformatie.

In een openbare hoorzitting willen de Tweede Kamerleden erachter komen wat er precies is gezegd over Omtzigt. Zo zouden zij Omtzigt volgens Nieuwsuur in het verkenningsgesprek al als een risico hebben omschreven voor een toekomstig kabinet.

Het voormalig CDA-Kamerlid stond bij het kabinet bekend als kritisch Kamerlid en zorgde binnen het CDA voor spanningen. Omtzigt was populair onder de kiezers en had een vergeefse gooi gedaan naar het CDA-leiderschap.

Na de ophef over de foto van de aantekeningen van Ollongren bleek dat Rutte in een gesprek met de verkenners over Omtzigt had gesproken. In een debat op 1 april ging hij flink door het stof.

De commissie die de kabinetsformatie evalueerde, vond het verkenningsgesprek in maart 2021 niet opmerkelijk. In haar ogen ging het gesprek over de stabiliteit van het CDA. Een stabiel CDA was belangrijk, want Rutte wilde graag met die partij een nieuwe coalitie vormen.