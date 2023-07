Prominent SP-Kamerlid Renske Leijten verlaat na 17 jaar Tweede Kamer

SP-Kamerlid Renske Leijten gaat de Tweede Kamer verlaten. Ze kondigde dit zaterdag aan op de Partijraad van de SP. Leijten viel de afgelopen jaren op in de Kamer, onder meer door haar strijd voor de toeslagenouders.

"Na bijna zeventien jaar in de Tweede Kamer is het genoeg", aldus Leijten. "Dit betekent zeker niet dat ik stop als SP'er, maar voor mij ligt de democratie niet meer in de Tweede Kamer of in politiek Den Haag. Het is voor mij nu tijd om uit de Haagse bubbel te stappen en me op een andere manier bezig te houden met onze democratie."