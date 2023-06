Alle waterschappen hebben ruim 3 maanden na verkiezingen een nieuw bestuur

Ruim drie maanden na de verkiezingen hebben alle 21 waterschappen een nieuw dagelijks bestuur. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard benoemde donderdag als laatste een college.

Het coalitieakkoord in dit waterschap heet Samen werken aan toekomstbestendig waterbeheer in een turbulente tijd. De BBB, die drie zetels kreeg, heeft geen plek in het dagelijks bestuur gekregen. De BBB-fractie noemde het coalitieakkoord van vier pagina's "teleurstellend, weinig ambitieus en financieel slecht onderbouwd".

Ook andere partijen waren kritisch op het akkoord en zeiden daarin visie te missen. In de meeste andere waterschappen zit de BoerBurgerBeweging wel in het college.

Van de twaalf Nederlandse provincies heeft inmiddels de helft een nieuwe coalitie: Limburg, Gelderland, Zeeland, Flevoland, Zuid-Holland en Groningen. In de andere provincies wordt nog onderhandeld. Friesland en Noord-Brabant zagen een formatie op het laatste moment mislukken. In beide provincies wordt nu in een nieuwe samenstelling onderhandeld over een coalitie.