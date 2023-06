BBB, Groninger Belang, PvdA en ChristenUnie gaan besturen in Groningen

BBB, Groninger Belang, PvdA en ChristenUnie gaan de komende vier jaar regeren in Groningen. De vier partijen hebben de onderhandelingen over het nieuwe provinciebestuur woensdag afgerond. Groningen is de zesde provincie waar de formatie is afgerond.

De partijen presenteren het hoofdlijnenakkoord en de portefeuilleverdeling binnen het nieuwe college van Gedeputeerde Staten donderdagochtend. Dat zal gebeuren op een persconferentie in het Groningse provinciehuis.

Formateur Ard van der Tuuk, de burgemeester van de Groningse gemeente Westerkwartier, zal het akkoord samen met onderhandelaars van de vier bestuurspartijen toelichten.

BBB, Groninger Belang, PvdA en ChristenUnie haalden bij de verkiezingen in maart samen 23 van de 43 zetels in de Provinciale Staten. BBB boekte met 12 zetels verreweg de grootste winst. De partij maakte eerder al bekend twee gedupeerden voor te dragen.

De lokale partij Groninger Belang neemt voor het eerst plaats in het provinciebestuur. Fractievoorzitter Bram Schmaal is door de partij naar voren geschoven als bestuurder in het college. Namens de PvdA en de ChristenUnie kunnen hun huidige gedeputeerden zich opmaken voor een nieuwe termijn.

Vier jaar geleden duurde de formatie in Groningen 2 maanden. Nu waren er ruim 3,5 maanden nodig om een akkoord te bereiken.