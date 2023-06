Tweede Kamer stelt parlementaire enquête naar aanpak coronacrisis uit

Delen via E-mail

De Tweede Kamer stelt de parlementaire enquête naar de aanpak van de coronacrisis uit. Alleen de PVV, Forum voor Democratie, de Groep Van Haga en de fractie-Den Haan willen nu Kamerleden afvaardigen, meldt Kamervoorzitter Vera Bergkamp in een brief.

De andere partijen in de Tweede Kamer willen het derde deelonderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) afwachten voordat ze besluiten om mee te doen.

Als onderdeel ervan zouden hoofdrolspelers als premier Mark Rutte en oud-gezondheidsminister Hugo de Jonge openbaar onder ede worden verhoord. Die verhoren zouden volgens het onderzoeksverstel van de commissie die de enquête voorbereidt in de periode van februari tot en met september 2025 moeten plaatsvinden. Nu is onduidelijk of deze planning wordt gehaald.