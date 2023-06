Tweede Kamer slankt plan minister De Jonge over toewijzen van woningen af

Gemeenten krijgen niet de optie om woningen die zijn verkocht voor een bedrag tot 355.000 euro toe te wijzen aan mensen met een laag- of middeninkomen. Een ruime Kamermeerderheid veegde dit plan van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) dinsdagmiddag van tafel.

De Jonge wilde gemeenten in staat te stellen een deel van de woningen die zijn verkocht tot een bedrag van 355.000 euro te reserveren voor mensen met een laag inkomen of middeninkomen. De nieuwe eigenaren zouden alleen een woonvergunning krijgen als ze voldoen aan de inkomenseisen.

De Kamer stemde dinsdag wel in met de overige plannen van De Jonge. Zo mogen gemeenten, als de wet over een tijdje van kracht is, wel maximaal de helft van alle huur- en nieuwbouwwoningen toewijzen aan bepaalde doelgroepen, zoals eigen inwoners of mensen met een cruciaal beroep.