Geen nee betekent niet ja: Kamer buigt zich over nieuwe zedenwet

De huidige zedenwet is verouderd en schiet op veel punten tekort. De Kamer behandelt vandaag de Wet seksuele misdrijven waarin niet dwang, maar wederzijdse instemming centraal staat. De noodzaak is klip-en-klaar, maar er zijn ook zorgen over de uitvoering.

De huidige strafwetgeving voldoet op veel punten niet meer. Zo zijn de afgelopen jaren de opvattingen in de maatschappij veranderd, zijn we ons bewuster geworden van het leed van slachtoffers en zijn als gevolg van technologische ontwikkelingen nieuwe online vormen van misdrijven ontstaan.

Wat gaat er met de nieuwe wet precies veranderen? Allereerst moet het makkelijker worden om iemand te vervolgen voor verkrachting. Op dit moment moet dwang nog bewezen worden. In de toekomst is iemand ook strafbaar als diegene wist of had moeten weten dat de ander geen seks wilde.

Een slachtoffer hoeft zich dan dus niet te hebben verzet. Mensen kunnen uit angst niet alleen vechten en vluchten, maar ook verstijven. "Een nee is een nee. Geen nee betekent nog geen ja", schreef toenmalig minister Ferd Grapperhaus (Justitie) in 2019.

Bewijs vergaren zal lastig blijven

In de nieuwe wet worden drie verschillende vormen van verkrachting en aanranding opgenomen: een gekwalificeerde variant, opzet en schuld. In het eerste geval is er sprake van dwang. In het tweede geval weet de dader dat het slachtoffer niet wil, maar zet die toch door. Bij de schuldvariant had de dader kunnen vermoeden dat het slachtoffer niet wilde.

Het is de verwachting dat door de nieuwe wet meer slachtoffers aangifte zullen doen. Wel zal er nog steeds voldoende bewijs moeten zijn om iemand te veroordelen. Het kabinet waarschuwt daarom voor te hoge verwachtingen. Vooral in zaken waar verder geen getuigen zijn, blijft dit ingewikkeld.

Ook seksuele intimidatie en sexschatting worden strafbaar

Maar er gaat veel meer veranderen. Zo komt er een einde aan het huidige verschil tussen recht doen aan vrouwelijke en mannelijke slachtoffers van verkrachting. In de huidige wet is er alleen sprake van verkrachting bij binnendringen van het lichaam. Als een vrouw een man tot onvrijwillige seks dwingt, kan het dus alleen aanranding zijn. En daar staat een lagere maximum straf op.

Verder wordt seksuele intimidatie in de (online) openbare ruimte ook strafbaar. Het gaat om bijvoorbeeld expliciete seksuele toespelingen maken op straat of sociale media, maar ook op straat sissen of iemand nafluiten.

Ook is er in de wet meer aandacht voor online gepleegde seksuele misdrijven. In de nieuwe wet wordt sexchatting expliciet strafbaar. Het gaat om op seksuele wijze communiceren met kinderen via internet.

Zorgen over uitvoering

Het kabinet heeft zo'n vier jaar aan de nieuwe wet gewerkt. In 2020 is een eerste voorstel voor advies gepubliceerd. Een jaar later konden deskundigen, belangengroepen en uitvoeringsorganisaties zich buigen over het aangepaste voorstel.

Het leidde tot verschillende aanpassingen. Zo maakte minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) afgelopen februari bekend dat de verjaringsregeling wordt verruimd. Verkrachting kan straks niet meer verjaren, zodat slachtoffers ook na het verstrijken van een lange tijd nog aangifte kunnen doen.

Vorige maand gingen leden van de Tweede Kamer opnieuw in gesprek met onder anderen deskundigen en vertegenwoordigers van belangenclubs als Amnesty en de uitvoerders.

Over het algemeen zijn alle betrokkenen positief over het voorstel dat nu op tafel ligt, maar de zorgen over de uitvoering blijven groot. De politie verwacht veel meer aangiften en de huidige teams kunnen de instroom aan zaken al niet aan. Ook het Openbaar Ministerie heeft zorgen.

Na de behandeling in de Tweede Kamer zal ook de Eerste Kamer de wet nog controleren. Het kabinet hoopt dat de wet op 1 januari 2024 kan ingaan. Maar het is de vraag of de uitvoerders dan al klaar zijn met de voorbereiding.