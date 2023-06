Kabinet komt in september met eigen plan voor de landbouwsector

Delen via E-mail

Het kabinet neemt deze zomer de tijd om een eigen plan voor de landbouwsector te maken. Het pakket moet in september klaar zijn.

Het plan komt in plaats van het geklapte landbouwakkoord. Eerder deze week werd de stekker uit de onderhandelingen getrokken, nadat boerenorganisatie LTO zich had teruggetrokken.

Het kabinet zal wel voortbouwen op het conceptakkoord dat al op tafel lag. De partijen en het kabinet waren er voor 95 procent al uit. Maar dat is geen garantie dat alles waarover al overeenstemming was bereikt terugkomt in het kabinetsplan, benadrukt Adema. Ook de afspraken uit het coalitieakkoord en het rapport van adviseur Johan Remkes zullen worden meegenomen als "bouwstenen".