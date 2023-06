Nederland en Marokko sluiten verdrag over uitleveren misdadigers, Kamer aan zet

Nederland en Marokko hebben overeenstemming bereikt over de uitlevering van criminelen. Dat meldt minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie) in een Kamerbrief. Naar verwachting buigt de Tweede Kamer zich in het najaar over het conceptverdrag.

De landen hebben enkele maanden onderhandeld over het uitleveringsverdrag. Volgens Yesilgöz helpt het verdrag bij de gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.

De voorbereidingen op de onderhandelingen begonnen in 2021. Nederland heeft tot nu toe geen officieel uitleveringsverdrag met het Noord-Afrikaanse land. Uitlevering is nu alleen mogelijk in bepaalde gevallen op grond van een aantal internationale verdragen.

In het bilaterale verdrag komen afspraken over de procedures en voor welke feiten uitlevering mogelijk is. De landen blijven elk verzoek om uitlevering wel toetsen op de wettelijke kaders.