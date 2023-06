Ministerie wilde naam Wiersma weglaten bij lancering site over sociale veiligheid

Delen via E-mail

Het ministerie van Onderwijs heeft onderwijsorganisaties bij de lancering van een website over sociale veiligheid verzocht niet te schrijven dat minister Dennis Wiersma deze heeft gelanceerd. Het ministerie heeft dit extra benadrukt vanwege de "recente aandacht" voor de minister, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van het AD

Het gaat om de de website jouwveiligeschool.nl, waarop mensen terechtkunnen als ze met onveilige situaties op school te maken hebben. Volgens het AD kregen tientallen betrokken onderwijsorganisaties een mail van het ministerie van Onderwijs. Daarin verzocht het in de berichtgeving over de lancering te verwijzen naar het ministerie.

Het gedrag van Wiersma staat al enige tijd ter discussie. In april gaf de minister nog toe dat hij soms " te fel " was tegen zijn ambtenaren. Na gesprekken op het ministerie zou de situatie verbeterd zijn.

In de daaropvolgende maanden kwamen meer berichten over de minister naar buiten. Zo kwamen er klachten over Wiersma tijdens zijn periode als Kamerlid voor de VVD.