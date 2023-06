Steun voor plan om eisen te stellen aan huizenverkoop tot 355.000 euro onzeker

Het plan om een deel van de goedkopere koopwoningen toe te wijzen aan mensen met een laag of middeninkomen staat op losse schroeven. Woensdag tekende zich nog een meerderheid af in de Tweede Kamer, maar de PVV krabbelt nu terug.

Het kabinet wil dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om bestaande koopwoningen met een waarde tot 355.000 euro toe te kennen aan mensen met een laag of middeninkomen. Op plekken waar deze mensen er amper tussen komen, moeten gemeenten kunnen werken met woonvergunningen.

Om daaraan te komen, moet de koper aantonen niet meer te verdienen dan een middeninkomen. In de praktijk betekent dit dat iemand die een huis wil verkopen onder de gestelde grens niet meer vrij is om te bepalen aan wie. Dat komt doordat de poule van potentiële kopers mogelijk kleiner wordt.

De Kamer debatteerde dinsdag over dit en veel meer woonplannen van minister Hugo de Jonge. Coalitiepartijen VVD en D66 maakten direct duidelijk dat ze geen voorstander zijn. Toch leek het erop dat de woonminister een Kamermeerderheid aan zijn kant had staan. PVV-Kamerlid Alexander Kops liet zich positief uit en trok in het debat hard van leer tegen VVD'er Peter de Groot.

Nu blijkt dat de PVV het toch eens is met de VVD. Kops laat op Twitter weten dat zijn partij een voorstel van de VVD om het kabinetsplan van tafel te vegen zal steunen. Het is niet de eerste keer dat Kops een dag na een debat een draai maakt. Begin dit jaar gebeurde dit ook bij het debat over het afbouwen van de salderingsregeling voor zonnepanelen.

Wet regelt meer dan alleen toewijzen koopwoningen

Naast VVD, D66 en PVV is ook JA21 niet erg enthousiast over het plan. Het lijkt er dus op dat zij het voorstel bij de stemmingen van tafel zullen vegen. Wel willen ze gemeenten in staat stellen om met woonvergunningen te werken bij nieuw te bouwen woningen.

Andere plannen van de minister kunnen waarschijnlijk wel op voldoende steun rekenen. Gemeenten mogen bij het toewijzen van huurwoningen nu al bij een deel voorrang geven aan bepaalde doelgroepen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die al in die gemeente wonen of werken. Het kabinet wil dit vaker mogelijk maken.