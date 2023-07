Sinds de verkiezingen zijn acht provincies klaar met formeren

Op 15 maart gingen we naar de stembus om de leden van de Provinciale Staten te kiezen. Sindsdien hebben acht provincies een coalitieakkoord gesloten. Zes daarvan hebben het beleidsprogramma voor de komende vier jaar al gepresenteerd.

Na bijna drie maanden formeren was Limburg de eerste provincie met een nieuw bestuur. Het bonte gezelschap BBB, CDA, VVD, PvdA en SP vormt daar samen de coalitie.

Later volgden Utrecht, Gelderland, Flevoland, Zeeland, Groningen en Zuid-Holland. In alle provincies neemt de BoerenBurgerBeweging (BBB) deel aan de coalitie, behalve in Utrecht.

Utrecht presenteert het akkoord woensdag. Donderdag is Overijssel aan de beurt. In die provincie is maandag een akkoord gesloten.

Vier jaar geleden ging het een stuk vlotter. Toen waren er na honderd dagen formeren negen coalitieakkoorden gepresenteerd. Al was de allerlaatste provincie, Zuid-Holland, pas klaar op 20 augustus.

Nieuwe provinciebesturen Limburg: BBB, VVD, CDA, PvdA en SP

Gelderland: BBB, VVD, CDA, CU en SGP

Flevoland: BBB, VVD, CU, SGP en PVV

Zeeland: BBB, SGP, CDA en VVD

Zuid-Holland: BBB, VVD, GL, PvdA en CDA

Groningen: BBB, PvdA, Groninger Belang en CU

Utrecht: GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA

Overijssel: BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP

BBB werkt met veel verschillende partijen samen

De verkiezingsuitslag was dit jaar een unicum: nieuwkomer BBB werd in alle provincies in één klap de grootste partij. Traditiegetrouw namen de verschillende lijsttrekkers het voortouw in de formatie.

Op voorhand sloten de lijsttrekkers van BBB geen partijen uit, al bleek vrij snel dat een samenwerking met D66 (van beide kanten) niet in trek was. Verrassend genoeg bleken er in een aantal provincies wel voldoende raakvlakken te zijn met GroenLinks.

In Zuid-Holland hebben de partijen laten zien dat de verschillen overbrugbaar zijn. Daar zijn de onderhandelingen soepel verlopen en vormen BBB, CDA, PvdA, GroenLinks en VVD samen het nieuwe bestuur.

Ook in Flevoland is een verrassende coalitie uit de bus gekomen. Daar gaat de PVV meebesturen, net als de christelijke partijen SGP en CU.

Onderhandelingen verlopen niet overal zo vlot

Maar het gaat niet overal van een leien dakje. In Noord-Brabant klapten de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie onlangs op het allerlaatste moment.

BBB, VVD, GroenLinks en PvdA hadden op 12 juni een akkoord bereikt. De champagne werd koud gezet en de Statenleden werden geïnformeerd over de presentatie die zou volgen.

Vier dagen later bleek tot ieders verrassing dat de BBB-fractie niet wilde instemmen. Formateur Pieter Verhoeve, die de onderhandelingen leidde, schrijft in een verklaring dat alle "ingewikkelde passages" juist al waren goedgekeurd.

BBB trekt zich in Noord-Brabant op laatste moment terug

In eerste instantie verklaarde BBB dat ze toch niet kon leven met de veelbesproken stallendeadline. Op 1 juli 2024 moeten veeboeren in Noord-Brabant oude stallen hebben aangepast. Dat zou op papier tot grote stikstofwinst leiden. Maar of deze enorme investeringen in de praktijk ook zo veel opleveren is de vraag.

Maar dit bleek later niet het enige struikelblok. BBB zou ook de steun voor de gemaakte afspraken over stikstof, natuur, landbouw en water hebben ingetrokken. Kortom: veel dat raakt aan de agrarische sector.

In Friesland was het juist de PvdA die op het nippertje de stekker eruit trok. De handtekening was zelfs al onder het akkoord gezet, maar eenmaal thuis voelde het voor de fractievoorzitter "toch niet goed". Het liep spaak op afspraken over cultuur en natuur. BBB, CDA en CU gaan het daar nu proberen met de lokale partij FNP.