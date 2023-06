Ministerie krijgt nieuwe klacht over gedrag van onderwijsminister Wiersma

Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is een nieuwe klacht binnengekomen over het gedrag van onderwijsminister Dennis Wiersma. Een gesprek met hem is door een externe organisatie als "onaangenaam" en "onprettig" ervaren.

Het incident gebeurde vorige week maandag tijdens een werkbezoek in Bussum. Daar werd een bijeenkomst gehouden over 25 jaar praktijkonderwijs. Wiersma (VVD) heeft met de organisatie gesproken over een aanpassing van het programma. Twee betrokkenen ervaarden dat gesprek als onplezierig.

De organisatie, de Sectorraad Praktijkonderwijs, heeft dat later in de week gemeld bij het ministerie. Wiersma heeft daarop laten weten dat hij graag met de mensen in gesprek gaat over het voorval. Dat gesprek heeft nog niet plaatsgevonden. De minister is sinds vrijdag ziek en heeft daarom ook een bezoek aan India afgezegd.

De Sectorraad Praktijkonderwijs bekijkt nu wat de beste vervolgstappen zijn. "Zolang dit gesprek loopt, gaan we verder niet in op de toedracht van het incident", staat in een korte persverklaring.

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans vindt "het goed" dat Wiersma in gesprek wil. "Dat moet nu eerst plaatsvinden", reageert ze zeer summier.

Wiersma ligt al langer onder vuur

Het is niet de eerste keer dat het gedrag van Wiersma ter discussie staat. De minister ligt al meerdere maanden onder vuur vanwege meldingen van wangedrag. In april gaf hij toe dat hij scherp en soms te fel is geweest tegenover zijn ambtenaren.

Wiersma beloofde zijn gedrag te beteren, ging in gesprek met betrokkenen en zei nog wel door te willen als minister. Een maand later bleek dat er in zijn tijd als Kamerlid voor de VVD ook klachten over zijn gedrag waren binnengekomen. Oud-medewerkers hadden het over gedrag dat ze als "onaangenaam en kwetsend" hadden ervaren en voelden zich daardoor onveilig.

De minister heeft daarop in gesprek met de fractie zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag. Die sprak het vertrouwen uit in de minister nadat hij had beloofd dat het wangedrag tot het verleden behoorde. Later herhaalde Wiersma zijn excuses tijdens een partijcongres van de VVD. "Ik heb mijn les geleerd, het gaat niet nog eens gebeuren."