Landbouwclubs praten weer met elkaar, maar boerenperspectief nog ver weg

Naast de teleurstelling over het geklapte landbouwakkoord klinken voorzichtig ook positieve geluiden door. De partijen zijn namelijk blij dat er überhaupt weer is onderhandeld op nationaal niveau. Over één ding is iedereen het wel eens: er is nog steeds geen perspectief voor de boer.

"Een heel trieste dag voor de landbouw en een heel trieste dag voor de natuur", zei landbouwminister Piet Adema dinsdagavond net nadat de stekker na maanden van overleg officieel uit het landbouwakkoord was getrokken.

"Dit is een soort collectieve rouwverwerking. Er zaten alleen maar verliezers aan tafel", reageerde Hank Bartelink van LandschappenNL. Elies Lemkes liet namens de provincies weten dat zij "diep teleurgesteld" is.

Hebben deze nadelen ook een voordeel? De meeste onderhandelaars vinden van wel. Het feit dát er zo lang met elkaar is gesproken, is al winst.

"De polder is niet dood. Dit is juist een opleving", zei Bartelink. "Wat deze zeven maanden in ieder geval hebben opgeleverd, is dat je weer met elkaar in gesprek kan."

'Al heel knap dat we zo ver zijn gekomen'

Volgens Roy Meijer, die namens het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) de jonge boeren vertegenwoordigt, lag de polder in puin. "Het landbouwakkoord is een grote therapiesessie om samen te leren nadenken over de toekomst", zegt Meijer. "Ik heb in de 2,5 jaar dat ik nu voorzitter van het NAJK ben voor het eerst zo lang met zoveel partijen nagedacht over wat we gaan doen."

Volgens Adema was 95 procent van het landbouwakkoord al af op het moment dat LTO wegliep. Meijer: "Ik vind het al heel knap dat we zo ver zijn gekomen met elkaar."

Zelfs LTO-voorzitter Sjaak van der Tak moest erkennen dat de onderhandelingen waardevol waren: "Het gesprek doet ertoe." Dat zei Van der Tak opvallend genoeg net nadat hij was weggelopen van de gesprekken en zonder verdere mededeling wegbeende naar zijn auto.

'Enorme zorgen' over toekomstperspectief voor boeren

Ondanks de lovende woorden van de onderhandelaars overheerst het chagrijn dat er nog steeds geen helder perspectief voor de boerensector is. Terwijl dat een cruciaal onderdeel is van het stikstof- en klimaatbeleid van het kabinet.

Boeren die zich bijvoorbeeld willen laten uitkopen, moeten wel weten wat de alternatieven zijn. Datzelfde geldt voor de agrarisch ondernemers die willen verduurzamen. Hoe pak je dat aan? Hoeveel geld is er beschikbaar? Betalen de supermarkten en andere betrokken bedrijven mee?

Op dat laatste punt is al flink wat vooruitgang geboekt. "We waren er als keten een paar weken geleden al uit", zei Marc Jansen, directeur van belangenbehartiger van de supermarkten CBL. Zo zouden al afspraken zijn gemaakt over het verder verduurzamen van de branche. Het gaat daarbij om natuur, milieu en dierenwelzijn.

Jansen had het over "een goed verdienmodel voor boeren". Maar het antwoord op de vraag wat supermarkten dan precies gaan bijdragen bleef vaag: "Wat nodig is voor boeren en tuinders."

Dat is voor nu dus vrij in te vullen, terwijl de coalitie juist met banken, toeleveranciers, de verwerkende industrie en andere betrokken marktpartijen in de landbouw afspraken over "een niet-vrijblijvende bijdrage" wilde maken.

Het toekomstperspectief voor jonge boeren in Nederland is nu nog even onduidelijk als aan het begin van het landbouwakkoord, zegt Meijer. "Daar maken we ons enorm zorgen over."

Kabinet neemt gemaakte afspraken niet zomaar over

Het is nog onduidelijk wat er nu verder gaat gebeuren. Want hoewel Adema beweerde dat het landbouwakkoord op een haar na was afgerond, betekent dat niet dat het kabinet de al gemaakte afspraken ook een-op-een overneemt.

"Dat zou heel gek zijn", zei Adema "Het kan niet zo zijn dat je eerst een akkoord uitonderhandelt, een partij daar vervolgens geen verantwoordelijkheid voor neemt, maar je als kabinet die afspraken wel gaat uitvoeren."

Het kabinet heeft volgens de bewindsman concessies gedaan. Hij is meerdere keren teruggekeerd naar zijn collega's in het kabinet om ze om een nieuw mandaat te vragen. "We hebben stappen gezet om naar de agrarische sector toe te komen."

Omdat de gesprekken zijn stukgelopen, komt Adema namens het kabinet zelf met een pakket aan maatregelen die boeren perspectief moeten geven. Dit pakket moet handvatten bieden voor de omschakeling naar een duurzame landbouw.

De inhoud van de maatregelen is dus nog niet bekend. Ook is onduidelijk wanneer het pakket er moet liggen. Adema: "We nemen even de rust om de situatie te beoordelen."