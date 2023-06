Landbouwakkoord definitief van tafel: 'Doorgaan zonder LTO is ongeloofwaardig'

De gesprekken over het landbouwakkoord worden definitief gestaakt. De overige partijen willen niet doorgaan zonder boerenorganisatie LTO.

De partijen, LTO en het kabinet kwamen woensdagochtend bijeen om over de ontstane situatie te praten. Maandagavond stapte LTO uit het overleg over een landbouwakkoord. De boerenorganisatie mist cruciale stappen van het kabinet. Volgens de overgebleven partijen is het nu "niet geloofwaardig meer" om verder te praten.

Het landbouwakkoord moest het toekomstperspectief voor (jonge) boeren schetsen. Verschillende sectoren konden hier de afgelopen maanden over meepraten. Aan de zogeheten hoofdtafel zaten naast de agrarische organisaties ook de provincies, vertegenwoordigers van de supermarkt- en levensmiddelenbranche (CBL en FNLI) en de natuur- en milieuorganisatie LandschappenNL.

Landbouwminister Piet Adema noemt het een "teleurstellende en betreurenswaardige uitkomst". Volgens de minister wordt dit door alle betrokkenen gezien als een gemiste kans. "Tegelijkertijd kunnen we partijen niet vragen om

tegen elke prijs tot een akkoord te komen", schrijft Adema in een brief aan de Tweede Kamer.

Chris Kalden, die de gesprekken leidde, zal komende tijd een eindverslag opstellen. Ook zal de laatste conceptversie van het akkoord openbaar worden gemaakt.

LTO mist toekomstig verdienmodel voor boeren

"De klimaat- en natuurdoelstellingen waren vanuit het kabinet omgeven met intenties en daar kan een boer niet van leven. Dan is er geen verdienmodel", zei LTO-voorzitter Sjaak van der Tak eerder op de ochtend bij Goedemorgen Nederland. Hij zei ook open te staan voor nieuwe gesprekken in het najaar, mits het kabinet met iets nieuws zou komen.