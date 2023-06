LTO stopt met gesprekken over landbouwakkoord, Adema noemt weglopen teleurstellend

Delen via E-mail

LTO "stopt met het landbouwakkoord", meldt de boerenorganisatie dinsdagavond laat. De mededeling komt na overleg met een delegatie van het kabinet. Landbouwminister Piet Adema noemt het weglopen "een buitengewoon teleurstellend besluit."

"We hadden het graag zien lukken", aldus de landbouworganisatie in een verklaring. "We moeten echter nuchter en zakelijk constateren dat er onvoldoende stappen zijn gezet om boeren en tuinders handelingsperspectief en inkomenszekerheid te bieden."