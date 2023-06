Zorgminister: Winst leveranciers mondkapjes tijdens crisis niet verantwoord

De inkoop van persoonlijk beschermingsmiddelen (zoals mondkapjes) tijdens de coronacrisis was een puinhoop. Dit concludeert minister Conny Helder (Langdurige Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer.

Helder reageert in haar brief op de twee recentste onderzoeken naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen. De bewindsvrouw is kritisch op de toenmalige verantwoordelijken binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en op leveranciers van de middelen.

Naar de onderlinge prijzen van verschillende leveranciers werd niet gekeken, schrijft ze. Ook leken VWS en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCA) eventuele winstmarges bij leveranciers "niet relevant" te vinden. De minister vindt dit soort winstmarges in crisistijd ethisch niet verantwoord.

Maar Helder is ook kritisch op de rol van de leveranciers. "De manier waarop sommige leveranciers en hierbij betrokken personen hebben gehandeld, vind ik niet passen bij de omstandigheden van dat moment. Individuele belangen speelden daarbij een rol", schrijft Helder.

Beslissingen werden onder hoge druk genomen

De bewindsvrouw begrijpt dat beslissingen tijdens de coronacrisis onder hoge druk werden genomen. Ze schrijft dat het belangrijk is om te realiseren dit "tijdsgewricht van belang is", maar ze benadrukt dat naast het bestrijden van de crisis ook gekeken had moeten worden naar de bedoelingen van de betrokken partijen.

Dat is volgens Helder extra belangrijk in het geval van dergelijke samenwerkingen tussen een ministerie en een privaat bedrijf.

Met de maandag gepubliceerde rapporten is het onafhankelijke onderzoek naar de mondkapjesinkoop afgerond. De onderzoeken hebben het ministerie ruim 10 miljoen euro gekost.

Deals verder onder loep genomen

Het onderzoek naar sommige deals is nog niet klaar. De minister heeft de maandag verschenen rapporten overgedragen aan het Openbaar Ministerie (OM). Die kijkt of er sprake is van strafrechtelijk verwijtbaar handelen.

Daarnaast liep er al een grote zaak rondom de handel in mondkapjes: die tegen onder anderen Sywert van Lienden. Hij verdiende samen met zijn zakenpartners zo'n 30 miljoen euro aan een deal, terwijl hij zei zonder winstoogmerk te werken.