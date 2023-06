Belasting op gas gaat ondanks belofte niet omlaag, irritatie bij oppositie

Bij een deel van de oppositie is wrevel ontstaan over het voornemen om de belasting op gas te veranderen. Het kabinet wekt de suggestie dat er een verlaagd tarief komt, maar in de praktijk is daar geen sprake van. De kans is groot dat de belasting op gas voor de meeste huishoudens zelfs omhooggaat.

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) kwam in april met een pakket aan maatregelen om de klimaatdoelen in 2030 te halen. Daar zit onder andere de gewijzigde energiebelasting bij.

"Het kabinet presenteerde met veel bombarie een klimaatpakket dat rechtvaardig zou uitpakken", zegt PvdA-Kamerlid Joris Thijssen in een reactie tegen NU.nl. "Wat blijkt? De zogenaamde belastingverlaging is niets meer dan het afblazen van een belastingverhoging die in 2025 zou ingaan."

JA21-voorman Joost Eerdmans noemt de verhoging van de belasting van de afgelopen jaren "een straf" voor gasverbruik. "Dit raakt vrijwel iedereen, aangezien 90 procent van de woningen een aardgasaansluiting heeft."

Ook coalitiepartij CDA ging uit van een lagere energiebelasting. "Dat zien we onvoldoende terug", zegt Kamerlid Henri Bontenbal. "Wat ons betreft zijn de gedane voorstellen over de energiebelasting in het klimaatpakket een vingeroefening, maar komt er met Prinsjesdag een beter voorstel naar de Kamer."

Coalitiegenoot Silvio Erkens van de VVD verwacht eveneens een nieuw, definitief voorstel van het kabinet. "Dat komt pas in augustus, dus daar zullen we als VVD dan ook op letten."

Dinsdagmiddag debatteert de Tweede Kamer met Jetten over de klimaatplannen.

Jetten belooft lagere belasting op gas

Voor dit jaar is de belasting op gas tot een bepaald verbruik (170.000 kuub) 49 cent per kuub. In de plannen die Jetten publiceerde, staat dat de energiekosten voor huishoudens worden verlaagd.

"Het kabinet voert daarom een verlaagd tarief in tot een bepaald gasverbruik", schrijft Jetten in de Kamerbrief uit april.

Maar uit de cijfers die de bewindsman meestuurt, blijkt iets anders. Er wordt een extra belastingschijf toegevoegd, waardoor huishoudens met in totaal twee schijven te maken krijgen.

Een van 0 tot 800 kuub en een van 800 tot 170.000 kuub. In de eerste schijf blijft de energiebelasting met 49 cent per kuub gelijk. Daarboven gaat de belasting vanaf 2025 omhoog naar 67 cent per kuub aardgas.

Aangezien een gemiddeld huishouden zo'n 1.200 kuub gas per jaar verbruikt, gaat de belasting op aardgas voor heel veel mensen omhoog.

Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat in een reactie weten dat er sprake is van een verlaging ten opzichte van een eerder voorgestelde verhoging. Die verhoging is in het laatste voorstel van tafel geveegd.

De bedragen zijn bovendien "technische uitgangspunten" die nog worden doorgerekend. "Er is dus nog geen definitief besluit over genomen", zegt de woordvoerder over de bedragen. Ook de knip van de tweede schijf staat nog niet vast. Het kabinet neemt hier op Prinsjesdag een besluit over.

'Jetten draait mensen een rad voor de ogen'

Dat gas zwaarder wordt belast, vindt Suzanne Kröger van GroenLinks op zich een goede zaak. Het is immers een maatregel die verduurzaming moet stimuleren.

"Maar we maken ons grote zorgen over het feit dat het kabinet de eerste schijf tot 800 kuub laat gaan", zegt Kröger. "Dat betekent dat veel huishoudens met een gemiddeld verbruik geconfronteerd worden met een veel hogere energierekening. En dat in tijden dat de boodschappen al ontzettend duur zijn door de hoge inflatie."

Bovendien zullen vooral huurders in tochtige woningen meer gasbelasting gaan betalen, verwacht Kröger. De GroenLinks-politica wil dat deze groep "met spoed" wordt geholpen om hun huis te verduurzamen.

PvdA'er Thijssen voorziet eveneens dat zij er "stevig op achteruit" kunnen gaan. "Hiermee draait Jetten mensen gewoonweg een rad voor de ogen." GroenLinks en PvdA pleiten voor een "tochtkorting".

Eerdmans noemt het opknippen van de eerste schijf in twee delen "een fopspeen". "Je hebt immers niets aan een 'verlaagd tarief' op papier, zolang het tarief in de praktijk niet omlaaggaat of zelfs stijgt!"

Oekraïne gooide energieplannen om

In het coalitieakkoord is afgesproken de belasting op elektriciteit te verlagen en die op gas te verhogen. Huishoudens moeten zo gestimuleerd worden minder gas te verbruiken. Bijvoorbeeld door een (hybride) warmtepomp aan te schaffen. Het is een van de verduurzamingsmaatregelen van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.