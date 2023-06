D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld stapt uit onvrede over naar Volt

Sophie in 't Veld, fractievoorzitter van D66 in het Europees Parlement, verlaat de partij om aan de slag te gaan voor de EP-fractie van Volt. De politicus mist Europese actie bij D66 en doet haar beklag over de manier waarop kwesties van grensoverschrijdend gedrag worden aangepakt.

In een toelichting op haar besluit schrijft In 't Veld dat D66 "dé Europapartij" is, maar dat het Europagevoel de laatste jaren "bleef steken in abstract idealisme".

"Mijn bevlogenheid voor Europa is niet minder", vervolgt In 't Veld. "Vanuit mijn Europese overtuiging sluit ik me daarom aan bij Volt."

Ook zegt de politicus dat naast politieke ook "een morele kwestie zwaar weegt". "In de afgelopen jaren heb ik moeten waarnemen hoe grensoverschrijdend gedrag in onze partij niet adequaat wordt aangepakt, hoe de slachtoffers in de kou blijven staan en hoe de nieuw ingerichte structuren om een veilige werkomgeving te garanderen in de praktijk tekortschieten."

"Ik heb veelvuldig en indringend gepoogd dit aan de orde te stellen, maar dat bleef zonder respons van betekenis." Waar de Europarlementariër precies op doelt, is niet duidelijk.

Verschillende incidenten bij D66 in 2022

In het voorjaar van 2022 vond een kwestie rondom grensoverschrijdend gedrag plaats in de D66-fractie. In 't Veld lag toen overhoop met Samira Rafaela, haar enige partijgenoot in de D66-fractie. Medewerkers deden hun beklag over machtsmisbruik en pestgedrag door Rafaela.

Verder had de Nederlandse afdeling van D66 rond dezelfde tijd te maken met een MeToo-affaire rondom Frans van Drimmelen. De partijprominent werd beschuldigd van machtsmisbruik en seksuele intimidatie, maar ontkende dit. Hij erkende wel "domme dingen" te hebben gedaan, zoals het hebben van een buitenechtelijke relatie met een medewerker van het landelijk partijbureau.

Partijleider Sigrid Kaag, die zelf toegaf al een jaar op de hoogte te zijn van die affaire, werd ernstig bekritiseerd om haar afhandeling van de kwestie. Het voorval was extra pijnlijk voor de partij, omdat D66 onder Kaag tijdens de verkiezingen van 2021 een belangrijk punt maakte van vrouwenrechten.

Partijvoorzitter Victor Everhardt van zegt het vertrek van In 't Veld te betreuren. Kaag noemt het "het einde van een lange periode". "Er is nog veel werk in Europa te doen: op het gebied van verdere democratisering, samenwerking en een radicale koers vóór Europa. Daar zal D66 vanuit Den Haag en Brussel aan blijven werken."