Ook nu houdt Rutte vol dat avondklok tijdens coronapandemie noodzakelijk was

Premier Mark Rutte is er nog steeds van overtuigd dat de avondklok in de winter van 2021 noodzakelijk was. Al is nog altijd niet duidelijk welk effect de maatregel op het aantal coronabesmettingen had.

"We stonden met onze rug tegen de muur", zei Rutte donderdag tijdens het Kamerdebat over het tweede onderzoek naar de coronacrisis. "We hadden geen of weinig alternatieven met hetzelfde effect."

De premier verdedigde zijn keuze om burgers te verbieden na 21.00 uur het huis te verlaten. Nederland zat toen al in een lockdown en je mocht thuis niet meer dan twee mensen tegelijk ontvangen. Daar kwam de avondklok dus nog bij. "Ingrijpend, maar noodzakelijk", zei de premier daar vandaag over.

Bovendien zorgde een nieuwe virusvariant er destijds voor dat het aantal besmettingen sneller opliep.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft de coronacrisis onderzocht. Inmiddels zijn twee lijvige rapporten gepubliceerd. Het derde en laatste rapport verschijnt dit jaar.

In het tweede rapport wordt onder andere de avondklok onder de loep genomen. Ook de scholensluiting en de mondkapjesplicht komen aan bod.

Effect van coronamaatregelen is nog steeds onduidelijk

Deze coronamaatregelen hebben volgens de OVV gemeen dat nog steeds niet duidelijk is of ze het virus hebben helpen terugdringen. Juist de veronderstelde effectiviteit van de avondklok was voor het kabinet een belangrijke reden om de maatregel op 23 januari 2021 in te voeren.

In de Kamer werd die maatregel gesteund door de coalitie (VVD, D66, CDA, CU) en oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, SP en 50PLUS.

Het aantal besmettingen zou met 8 tot 13 procent afnemen, beloofde het kabinet. Deze verwachting was gebaseerd op onder meer ervaringen uit het buitenland, maar het is nog onduidelijk of die percentages kloppen. "Het daarvoor benodigde onderzoek is tot op heden (september 2022) niet uitgevoerd", schrijft de OVV.

De eerste aanbeveling uit het rapport is dan ook om de coronamaatregelen "zo spoedig mogelijk" afzonderlijk te evalueren.

Maar dat is complex, zei Rutte donderdag in het debat. "Je kunt niet zeggen: bereken het reproductiegetal van de avondklok." Maar omdat een meerderheid van de Kamer hier toch op aandrong, wordt er alsnog een poging gedaan. "We zullen iets presenteren dat hier goed zal vallen", beloofde de premier.

Dat is alleen rijkelijk laat, vinden sommige partijen. Ruttes stellige overtuiging dat de avondklok ook met de kennis van nu een goed idee was, zorgde voor wrevel bij de oppositie.

In de winter van 2021 mochten er vanwege de avondklok na 21.00 uur geen mensen op straat zijn, uitzonderingen daargelaten. Die maatregel leidde tot lege straten, zoals hier in Den Haag. Foto: Getty Images

'Verbijsterend dat premier bij een oud verhaal blijft'

"Verbijsterend dat de premier blijft bij een oud en achterhaald verhaal", zei PVV-Kamerlid Fleur Agema. "Het effect was minder dan die 8 tot 13 procent. Mensen zijn voor niets 95 dagen achter de voordeur opgesloten." Agema is ervan overtuigd dat Rutte geen onderzoek wíl.

Ook SGP-leider Kees van der Staaij ziet weinig lerend vermogen bij Rutte. Hij hoorde dezelfde argumenten van de premier als tijdens de coronacrisis, terwijl er nu een dik onderzoeksrapport ligt. "Wat doet die evaluatie met de overwegingen van de minister-president?"

Er was en is veel onzekerheid rond de werking van de avondklok, zei Van der Staaij. Hij citeerde daarbij een van de conclusies uit het OVV-rapport: "De verwachte effecten van de avondklok worden daardoor veel stelliger gepresenteerd dan de onderbouwing rechtvaardigt."

Lisa Westerveld van GroenLinks deed nog een laatste poging om iets van Ruttes stelligheid weg te nemen. "Kan de premier afstappen van die stelligheid en wat leren van de aanbevelingen van de OVV?"