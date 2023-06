Mondkapjesplicht en avondklok: Tweede Kamer debatteert over corona-aanpak

Delen via E-mail

De Tweede Kamer debatteert donderdag een groot deel van de dag over de kabinetsaanpak van de coronacrisis. Naar verwachting wordt het een pittig debat, omdat een deel van de Kamer fel tegen een aantal coronamaatregelen was.

De aanleiding voor het debat is het tweede onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Op de agenda staan onder andere de mondkapjesplicht, avondklok en de sluiting van scholen.

De Kamer was eerder al kritisch over de keuze om de scholen te sluiten op 14 december 2020. De OVV sluit zich daar na zijn onderzoek bij aan.

Volgens de raad zorgde dit besluit voor verwarring en frustratie bij scholen en ouders. Het doel van de sluiting leek vooral om het aantal contacten en reisbewegingen van ouders te verminderen in plaats van de bescherming van kinderen, stelt de OVV.

De onderzoekers vinden dat het kabinet omstreden coronamaatregelen, zoals de avondklok en mondkapjesplicht, beter had moeten onderbouwen. Zo is de invoering van een avondklok volgens de OVV "een maatregel die diep ingrijpt op grondrechten doordat het de bewegingsvrijheid van mensen beperkt."

De raad onderzocht ook de vaccinatiestrategie en de aankoop van vaccins. De vaccinatieplannen die het kabinet in januari 2021 had, waren in de ogen van de OVV niet flexibel genoeg.