Partijen zetten 'cruciale stappen' tijdens nachtelijk overleg over landbouwakkoord

Het kabinet en boerenorganisatie LTO hebben in de nacht van woensdag op donderdag tot ver na middernacht met elkaar overlegd over het landbouwakkoord. De partijen hebben nog altijd geen overeenstemming bereikt, maar zijn volgens beide kanten wel dichter bij elkaar gekomen.

Het kabinet heeft volgens LTO tijdens het gesprek "zodanig bewogen dat er cruciale stappen zijn gezet". LTO-voorzitter Sjaak van der Tak liet na het overleg weten over een week te bekijken of de stappen genoeg zijn. Hij wilde niet ingaan op welke punten het kabinet toenadering zocht.

Het volledige bestuur van LTO was uitgenodigd op het ministerie van Landbouw om met Rutte en vijf ministers te praten over de impasse in het landbouwoverleg. Eerder op de dag had de boerenorganisatie het gesprek opgeschort, tot verrassing van minister Adema.