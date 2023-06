Ook coalities gevormd in Zeeland en Zuid-Holland

De formerende partijen in de provincies Zeeland en Zuid-Holland zijn eruit. In Zeeland gaan de BoerBurgerBeweging (BBB), SGP, CDA en VVD samen een coalitie vormen. In Zuid-Holland zijn de BoerBurgerBeweging (BBB), VVD, GroenLinks, PvdA en CDA het eens geworden over een coalitieakkoord.

Binnen het te vormen college in Zeeland krijgt BBB twee gedeputeerden, de andere partijen elk een. Het coalitieakkoord dat vrijdag wordt gepresenteerd is tot stand gekomen onder leiding van formateur Gerard Rabelink. De portefeuilleverdeling is wel al bekendgemaakt.

BBB haalde bij de verkiezingen in maart negen van de 39 zetels in de provincie Zeeland. De combinatie PvdA/GroenLinks zes, en het CDA en de SGP elk vijf. De VVD heeft nu vier zetels in Provinciale Staten. De huidige coalitie bestaat uit CDA, SGP, VVD en PvdA.

In Zuid-Holland presenteren de partijen maandag hun akkoord in het provinciehuis in Den Haag.