Rutte erkent 17 augustus 1945 'volledig' als Indonesische onafhankelijkheidsdag

Het Nederlandse kabinet wil zoveel mogelijk met de Indonesische regering optrekken om te kijken hoe het best uiting kan worden gegeven aan de Indonesische onafhankelijkheid. Dat begint met de erkenning van Nederlandse zijde van de onafhankelijkheidsdag van 17 augustus 1945. Premier Mark Rutte zegt die datum "volledig en zonder voorbehoud" te onderschrijven.

"Wij zien de proclamatie als historisch feit", zegt Rutte woensdag tijdens het debat over het onderzoek naar de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog.

Op 17 augustus 1945 sprak de Indonesische regering de onafhankelijkheidsverklaring (proclamatie) uit waarmee de Republiek Indonesië werd opgericht.

Rutte gaat op aandringen van GroenLinks met de Indonesische president Joko Widodo overleggen hoe de onafhankelijkheidsdag op 17 augustus gevierd kan worden. "Ik ben bereid om te kijken hoe je nou samen de erkenning kan geven aan de Indonesische onafhankelijkheidsviering", zei Rutte.

Koning stuurt jaarlijks telegram

De Nederlandse regering erkende in 2005 dat Indonesië in 1945 "de facto" onafhankelijk was, maar hanteerde officieel 1949.

Op 27 december 1949 droeg Nederland de soevereiniteit van Indonesië over. Dat gebeurde pas na stevig aandringen van de Verenigde Staten en de Verenigde Naties.

Nederland staat de laatste jaren wel altijd stil bij 17 augustus 1945, zei Rutte. Zo stuurt de koning bijvoorbeeld jaarlijks per telegram zijn felicitaties aan Indonesië.

Nederland gebruikte extreem geweld op grote schaal

De Kamer debatteerde woensdag over de onafhankelijkheidsoorlog van 1945 tot en met 1949. Daarover verscheen in februari dit jaar een uitgebreid onderzoek, getiteld Over de Grens.

Het forse rapport van bijna zeshonderd pagina's schetst zeer gedetailleerd het afgrijselijke en bijna onbeschrijfelijke geweld in die periode. Van beide kanten.

De belangrijkste politieke conclusie is dat er van Nederlandse zijde geen sprake was van incidenteel geweld, zoals decennialang werd gezegd. De onderzoekers spreken over "extreem geweld" op "grote schaal" door de Nederlandse krijgsmacht dat doelbewust werd ingezet. Politiek Den Haag wist hiervan, maar trad niet op.